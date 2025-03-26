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Муцениеце проиграла суд; денег в семье теперь будет сильно меньше 0

Lifenews
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Муцениеце проиграла суд; денег в семье теперь будет сильно меньше

В Головинском районном суде прошло заседание, определившее размер алиментов, которые Павел Прилучный должен будет выплачивать Агате Муцениеце. Актрисе сегодня не повезло.

После развода бывшие договорились, что Прилучный будет выплачивать Муцениеце по 100 тысяч рублей на каждого из их двоих детей. Однако позже Агата пересмотрела свое решение и потребовала у Павла 30% его доходов на содержание наследников до 2031 года. После достижения их сыном Тимофеем 18 лет сумма должна была снизиться до 25% до совершеннолетия дочери Мии. Конкретную сумму не предали огласке, но она явно не устроила Прилучного, и он подал жалобу.

В апелляции актер отметил, что сын сейчас живет вместе с ним и его новой женой Зепюр Брутян. Мальчик по собственному желанию переехал к отцу и прервал общение с мамой, несмотря на то, что по промежуточному акту во время суда должен был жить с ней.

Следующее заседание, на котором суд окончательно решит, с кем должен остаться сын пары Тимофей, состоится 28 марта.

А сегодня закон встал на сторону актера. Павел не будет выплачивать Агате алименты в том размере, в котором она хочет. «Решение как незаконное отменено в полном объеме в апелляции. Принято новое решение об отказе выплат в полном объем. Павел всегда радуется законности, поэтому все замечательно. Хотелось бы отметить, что решение отменено не на основании факта, что Тимофей живет с отцом, а по другим основаниям. Он выплачивал и будет выплачивать средства на содержание своих детей», — заявила адвокат звезды «Мажора» Оксана Даниелова.

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