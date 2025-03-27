«Это все, что твой сын увидит в будущем…» - трогательное письмо Саны Оши Янису Тимме

Вчера, 26 марта, исполнилось 100 дней со дня смерти баскетболиста Яниса Тиммы. В специальном памятном выпуске программы телеканала СТВ «Slavenības. Bez filtra» несколько известных людей, знавших Яниса, поделились своими воспоминаниями о талантливой и яркой личности. В конце программы Катрине Василевска зачитала письмо, посвященное Янису от его первой жены и матери его сына Кристиана Саны Оши.

В письме она пишет: «Янис, ты остался в моих воспоминаниях со всем самым лучшим. Мы пережили вместе столько прекрасных моментов. Ты подарил мне замечательного сына. Хотя ты иногда казался показным, я всегда знала, что в душе ты очень простой и добрый человек.

Честно говоря, никто из нас пока не верит, что это реальность. Тяжело смотреть видео, где слышен твой голос, и как ты играл с нашим общим сыном. Мне жаль, что это все, что ваш сын увидит в будущем из этих общих воспоминаний. Мы все очень скучаем по тебе».

Бывший баскетболист Кристап Валтерс посвятил в программе особые слова сыну Яниса Кристиану.

«Кристиан Тимма, желаю тебе продолжить свое образование, учиться и стать баскетболистом. Потому что они нам нужны – гены Тиммы нужны латвийскому баскетболу! Не сдавайся и добивайся своих целей!»