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Marvel выбрала злодея для нового «Человека-паука» - им будет еще один русский 0

Lifenews
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Marvel выбрала злодея для нового «Человека-паука» - им будет еще один русский

По слухам, злодеем в грядущем «Человеке-пауке 4» станет Дмитрий Николаевич Смердяков, более известный как Хамелеон. Смердяков является младшим братом Сергея Николавича Кравинова или Крэйвена-охотника, фильм о котором совсем недавно выпустила Sony Pictures.

В супергеройском блокбастере от Sony роль Хамелеона исполнил Фред Хехингер, однако в «Человеке-пауке» злодея скорее всего сыграет другой актер. Том Холланд вернется к образу Питера Паркера, съемки картины стартуют в 2025 году. По тону и атмосфере, четвертый «Человек-паук» будет существенно отличаться от предыдущих частей.

Персонаж Смердякова впервые появился в The Amazing Spider-Man #1 (март 1963) и был создан писателем Стэном Ли и художником Стивом Дитко. Хамелеон стал первым врагом Человека-паука, появившемся в комиксах, не считая грабителя, убившего Бена Паркера (хронологически первым врагом Паука был Нагнетатель).

Имя Хамелеона было взято из романа «Братья Карамазовы». Авторы соединили «Дмитрий» и «Смердяков».

Режиссером впервые выступил не Джон Уоттс, а Дестин Дениэл Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»). Мировая премьера --- 24 июля 2026 года.

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