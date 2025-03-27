«Ты жмот, но веди себя прилично»: в России призвали лишить Депардье гражданства и имущества

Знаменитый французский киноактер Жерар Депардье в возрасте 76 лет попал под суд по обвинению в непристойном поведении и сексуальных домогательствах на съемочной площадке. Процесс проходит в Париже, однако и в России к нему нашлись претензии: в Союзе кинематографистов заявили, что актер не платит взносы уже семь лет, а депутат Госдумы Сергей Миронов и вовсе потребовал лишить артиста российского гражданства и конфисковать его имущество.

В Парижском исправительном суде рассматривают дело известного французского актера Жерара Депардье. Его обвиняют в сексуальных домогательствах, случившихся на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Обвинения в адрес 76-летнего артиста выдвинули две женщины 34 и 54 лет. Сам он отрицает свою вину, говоря, что за последние годы против него сказано столько негативного, что он уже ничему не удивляется.

В суде Депардье признал, что на съемках мог быть груб, но это касалось работы и не было домогательствами. При этом в России наибольшее внимание обратили на его слова, сказанные в ходе слушаний:

«Мне всегда говорили, что у меня русская натура. Не знаю, из-за пьянства или вульгарности».

На одном из заседаний, как сообщает британское издание Daily Mail, Депардье также сообщил о завершении актерской карьеры. «Думаю, мое время вышло. Кино больше не для меня. Приходит время, когда нужно остановиться, и я останавливаюсь», — сказал он.

В Госдуме возмущены словами Депардье

Несмотря на то, что высказывание о «русской натуре» позже было опровергнуто представителем Депардье Арно Фрилли (он заявил, что «журналисты переврали его слова»), волна осуждения дошла до России. Депутат, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов выступил с резким комментарием.

«Обвиняемый в сексуальном насилии Депардье оправдывается «русской натурой». Этот месье позорит нашу страну, и я еще три года назад призывал отобрать у него паспорт!» — написал он в своем Telegram-канале.

Миронов напомнил, что Депардье получил российское гражданство, когда во Франции повысили налоги для богатых (до 75%, позднее эту меру признали дискриминационной и отменили).

«Ладно, пусть ты жмот, но веди себя прилично, уважай страну, в которой к тебе душевно отнеслись. Однако с началом СВО Депардье принялся лить грязь на Россию. Остановил работу над фильмом об эскадрилье «Нормандия – Неман», оскорбив память и наших воинов, и своих земляков. Затем последовал моему совету, поехал к себе, но и от гражданства РФ не отказался. Понятно, ведь здесь у него бизнес», — написал депутат.

По мнению Миронова, «лягушатника Депардье пора лишать и российского гражданства, и всего имущества в нашей стране».

Должник перед Союзом

Перед этим стало известно о претензиях к Жерару Депардье со стороны российского Союза кинематографистов: выяснилось, что французский актер наряду с другими коллегами попал в список должников и не платит взносы уже семь лет, что противоречит уставу организации.

Впрочем, исключать его пока не намерены и официальных предупреждений в его адрес не высылали.

Представитель Депардье актер Арно Фрилле в беседе с изданием «Абзац» назвал ситуацию «печальной» и напомнил, что актер не состоит ни в одном профсоюзе даже на родине, во Франции. В российский Союз кинематографистов он вступил по просьбе режиссера Клима Лаврентьева для его (Союза) престижа — в то время как ему самому это «действительно не нужно».

«Я даже не осмеливаюсь говорить об этом с Жераром, потому что ситуация настолько нелепая и позорная, что она даже вышла в прессу», — отметил Фрилле.

За что судят Депардье

Жерара Депардье обвиняют в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Жалобы в феврале и марте 2024 года подали 34-летняя ассистентка и 54-летняя костюмер-декоратор. Обе заявили, что на съемках актер трогал их за ягодицы и грудь и говорил непристойности.

На суде Депардье заявил, что он слишком стар и толст, чтобы приставать к кому-либо на съемочной площадке.

27 марта стало известно, что французская прокуратура запросила для Депардье полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штраф в размере €20 тысяч.

Кроме того, его требуют обязать пройти принудительное психологическое лечение и внести актера в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления. Вердикт суда будет вынесен позднее.