После смерти баскетболиста Яниса Тиммы его бывшая супруга Анна Седокова предпочла молчание и не комментировала случившееся. Певица лишь произнесла несколько фраз о потере своей любви. Зато она решила отправиться в студию звукозаписи, чтобы выразить свои чувства в музыке и песне, открыв в ней своё сердце, пишет tv3.lv .

Песня «Ешь, люби, молись» стала для Анны способом рассказать о пережитом вместо интервью и громких заявлений.

О потенциальном хите певица говорит, что в нём – её правда: как она жила всё это время, как они жили вместе, и как она чувствует себя после смерти любимого человека.

"Когда-то я жила и думала, что знаю все о сложности жизни. А потом наступил день, который изменил все. День пустоты, когда земля провалилась из под ног. Боль, которая пришла с ним, не сравнима ни с чем. Она никогда и никуда не уйдет", – написала Седокова в Instagram, говоря о песне.

Анна хочет, чтобы «Ешь, люби, молись» помогла тем, кто сейчас проходит через тяжёлые жизненные испытания. Чтобы песня дала силу, надежду на то, что когда-то станет не просто хорошо, а хотя бы немного лучше.

"Я научилась жить и радоваться дням, в которых не происходит ничего плохого. Вы не представляете, сколько оказывается в них счастья. Спасибо тем, кто был со мной эти месяцы. Я знаю вам было сложно. Когда ты сильный - все с тобой, а когда у тебя в один момент ничего не остается…", – указала Седокова.

В песне Анна поёт о том, как всю жизнь спасала его и как сильно любила. Теперь её главным опорой стал сын, а ночами она плачет.

Певица заставила себя жить, собраться и надеяться, что в мире всё же больше добра и любви, которой хватит, чтобы спасти всех.

Также она не скрывает, что громче всех "кричат" те, кто никогда не был ей ни другом, ни даже знакомым.