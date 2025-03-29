Baltijas balss logotype

Курникова и Иглесиас наслаждаются семейной идиллией на яхте 0

Lifenews
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

Любящие супруги стараются никого в свою жизнь не впускать.

Иглесиас и Курникова ведут довольно закрытый образ жизни, но недавно они все же попали в объектив папарацци во время отдыха на лодке в Майами. Редкие кадры семейной идиллии испанского певца и российской теннисистки появились в Сети. Энрике и Анна начали встречаться еще в нулевых, наделав немало шума. Она — успешная российская теннисистка, он — популярный испанский певец: что 20 лет назад, что сейчас эта пара привлекает к себе массу внимания.

За проведенные вместе годы влюбленные успели трижды стать родителями. Сейчас в их семье подрастают близнецы Николас и Люси, которые родились в 2017 году, а также дочь Маша — она появилась на свет в январе 2020-го. Несмотря на слухи о довольно ветренном характере музыканта, у которого нет отбоя от поклонниц, на самом деле он проводит с семьей почти все свое свободное время.

Правда, Иглесиас и Курникова практически никогда не показывают личное в социальных сетях. Пара предпочитают скрывать самые сокровенные моменты от посторонних глаз. Даже во время отдыха, в отличие от многих мировых звезд, артист и спортсменка не стремятся выставить красочные фотографии с детьми. Но порой даже этой скрытной парочке не удается спрятаться от вездесущих журналистов.

Представителям СМИ удалось снять Анну, Энрике и ребят во время водной прогулки на яхте. Деталей на смазанных снимках не разглядеть, однако все же заметно, что семейство весело проводило время. Особенно происходящее нравилось сыну Курниковой и Иглесиаса Николасу, который явно не мог усидеть на месте.

naskolko-vzroslye-niko-i-devochki-redkie-kadry-iglesiasa-i-kurnikovoy-s-detmi-utekli-v-set-1.jpg

Папарацци удалось сделать кадр и с его сестрой-двойняшкой Люси. Правда, со спины. А рядом с ней, судя по всему, была и подросшая Маша, которой в январе исполнилось пять лет.

Как бы то ни было, а публика была рада даже таким кадрам. Интернет-пользователи тут же бросились комментировать действительно редкие фотографии.

«Вау, желаю им счастья, прекрасная семья»; «Красивые и любящие»; «Желаю им долгой жизни и быть всегда вместе»; «Не могу смириться с тем, насколько уже взрослые Нико и девочки!» — пишут интернет-пользователи.

4
2

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео