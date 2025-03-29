Иглесиас и Курникова ведут довольно закрытый образ жизни, но недавно они все же попали в объектив папарацци во время отдыха на лодке в Майами. Редкие кадры семейной идиллии испанского певца и российской теннисистки появились в Сети. Энрике и Анна начали встречаться еще в нулевых, наделав немало шума. Она — успешная российская теннисистка, он — популярный испанский певец: что 20 лет назад, что сейчас эта пара привлекает к себе массу внимания.

За проведенные вместе годы влюбленные успели трижды стать родителями. Сейчас в их семье подрастают близнецы Николас и Люси, которые родились в 2017 году, а также дочь Маша — она появилась на свет в январе 2020-го. Несмотря на слухи о довольно ветренном характере музыканта, у которого нет отбоя от поклонниц, на самом деле он проводит с семьей почти все свое свободное время.

Правда, Иглесиас и Курникова практически никогда не показывают личное в социальных сетях. Пара предпочитают скрывать самые сокровенные моменты от посторонних глаз. Даже во время отдыха, в отличие от многих мировых звезд, артист и спортсменка не стремятся выставить красочные фотографии с детьми. Но порой даже этой скрытной парочке не удается спрятаться от вездесущих журналистов.

Представителям СМИ удалось снять Анну, Энрике и ребят во время водной прогулки на яхте. Деталей на смазанных снимках не разглядеть, однако все же заметно, что семейство весело проводило время. Особенно происходящее нравилось сыну Курниковой и Иглесиаса Николасу, который явно не мог усидеть на месте.

Папарацци удалось сделать кадр и с его сестрой-двойняшкой Люси. Правда, со спины. А рядом с ней, судя по всему, была и подросшая Маша, которой в январе исполнилось пять лет.

Как бы то ни было, а публика была рада даже таким кадрам. Интернет-пользователи тут же бросились комментировать действительно редкие фотографии.

«Вау, желаю им счастья, прекрасная семья»; «Красивые и любящие»; «Желаю им долгой жизни и быть всегда вместе»; «Не могу смириться с тем, насколько уже взрослые Нико и девочки!» — пишут интернет-пользователи.