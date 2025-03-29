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«Мстители: Судный день». Кого не оказалось в списке героев 0

Lifenews
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
«Мстители: Судный день». Кого не оказалось в списке героев

После официального объявления студией Марвел актерского состава фильма "Мстители: Судный день" дотошные поклонники киновселенной стали перечислять в социальных сетях не упоминавшихся супергероев. И отсутствие некоторых из них выглядит действительно странным.

В первую очередь фанатов заинтересовало, где такие актеры, как Том Холланд (Человек-паук), Элизабет Олсен (Алая ведьма) и Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж). Чуть более объяснимо отсутствие Криса Пратта (Звездный лорд), Марка Руффало (Халк), Джереми Реннера (Соколиный глаз) и Бри Ларсон (Капитан Марвел). Но где наделавшие столько шума Хью Джекман (Росомаха) и Райан Рейнольдс (Дэдпул)?

Несколько других звезд также отсутствовали в анонсах, но они на протяжении последних двух десятилетий были главными героями в более крупной сюжетной ветке киновселенной. К ним относятся Крис Эванс, Хейли Этвелл, Тесса Томпсон, Пол Беттани и другие.

Скарлетт Йоханссон по понятным причинам, скорее всего, не вернется. С другой стороны в фильме "Мстители: Судный день" уже заявлены персонажи, земная жизнь которых, вроде бы, завершилась в предыдущих экранизациях. В таком случае, что мешает вернуть Черную Вдову?

Примечательно, что в актерском составе упоминался Теноч Уэрта (Нэмор), и это после всех обвинений в его адрес в сексуальном насилии? Напомним, что ранее Марвел без всякого сожаления отправила в отставку Джонатана Мэйджерса (Канг Завоеватель) и даже полностью изменила сюжет следующих "Мстителей", причем, из-за проступков, скажем так, менее скандальных.

Естественно, студия может просто приберечь некоторых из своих ярких персонажей до следующего фильма - "Мстители: Секретные войны", который выйдет еще через год. А может, зрителей ждут и новые анонсы, ибо, как уже написал на своей официальной странице в социальной сети Роберт Дауни мл.: "У нас всегда достаточно места для других....", предпочтя не вдаваться в детали.

Съемки фильма "Мстители: Судный день" стартуют в Лондоне в начале апреля.

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