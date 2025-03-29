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Найден способ борьбы с облысением 0

Lifenews
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Найден способ борьбы с облысением
ФОТО: Global Look Press

Nature Communications: поднятие уровня белка MCL-1 остановит облысение.

Ученые сделали важное открытие, которое может привести к профилактике и лечению облысения. В рамках исследования, проведенного специалистами из Австралийского института медицинских исследований и Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре, было выявлено, что для нормального функционирования стволовых клеток волосяных фолликулов (HFSC) необходим белок MCL-1. Результаты работы опубликованы в Nature Communications.

MCL-1 является ключевым регулятором клеточной смерти. Если его уровень снижается из-за стресса, старения, воздействия лекарств или генетических факторов, клетки становятся уязвимыми и начинают погибать, что, в свою очередь, приводит к остановке роста волос. Снижение MCL-1 активирует белок P53, который отвечает за «сигнал тревоги» в клетках и запускает процесс их уничтожения.

Исследователи обнаружили, что при недостатке MCL-1 стволовые клетки волосяных фолликулов становятся перегруженными и начинают самоуничтожаться. Это наблюдение ученые продемонстрировали на мышах, отключив белок и вызвав потерю шерсти.

Открытие дает новые возможности для лечения для таких заболеваний, как алопеция, и способствует разработке средств для профилактики выпадения волос. Поднятие уровня MCL-1 или блокировка других молекул, таких как P53, может предотвратить повреждение клеток и сохранить их жизнеспособность.

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