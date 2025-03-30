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Почему 16-летняя дочь Николь Кидман оказалась под огнем критики 0

Lifenews
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Несчастному ребенку срочно потребовалось на карманные расходы.

Несчастному ребенку срочно потребовалось на карманные расходы.

Сандэй дефилирует за счет популярности своей мамаши, утверждают хейтеры.

Дочь Николь Кидман и Кита Урбана Сандэй Роуз, которую критикуют за то, что её взяли в модели только из-за связей родителей, продолжает развивать карьеру: на этот раз она снялась для рекламной кампании Miu Miu и в фотосессии журнала Pop.

16-летняя Сандэй, которая сотрудничает с Miu Miu уже второй сезон и недавно снова приняла участие в показе бренда, теперь снялась для рекламы его весенне-летней коллекции. Она также появилась в модном британском журнале Pop.

Кроме того, модель начала чаще выходить в свет. Так, накануне вместе с 57-летней Кидман она появилась на премьере её нового фильма. Отчёты со всех этих событий дочь Николь публикует в своём инстаграме.

Сандэй Роуз дефилировала в коричневом кожаном топе, кожаной юбке горчичного цвета с сапогами в тон и в бомбере в клетку. За кулисами шоу она рассказала Vogue, что ей посоветовали делать шире шаг на подиуме, чтобы выглядеть элегантнее, а также что в этот выход на подиум, который стал вторым в её жизни, она чувствовала себя "намного увереннее".

В соцсетях между тем говорят, что Сандэй Роуз получает предложения о работе только благодаря известной фамилии и не обладает внешними данными, необходимыми для подиума. Её критикуют, как и других nepo babies: Лили-Роуз Депп, Деву Кассель, Дакоту Джонсон.

Сандэй Роуз — старшая дочь Кидман и Урбана. У пары, которая жената 18 лет, есть также младшая дочь, 14-летняя Фэйт Маргарет. У Кидман также есть взрослые приёмные дети, которых она воспитывала с первым мужем Томом Крузом. После развода пары приёмные дети перестали общаться с Николь.

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