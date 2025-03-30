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Врач рассказал о неочевидной причине снижения либидо 0

Lifenews
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Врач рассказал о неочевидной причине снижения либидо
ФОТО: Global Look Press

На уровень либидо влияют не только стресс, усталость и эмоциональное состояние человека, но и осанка, предупредил врач-остеопат Сергей Стеканов.

Стеканов объяснил, что половое влечение — это сложный процесс, зависящий от гормонального фона, психоэмоционального состояния, работы внутренних органов и здоровья опорно-двигательного аппарата человека. Особенно важную роль в этом вопросе играет положение тазовых костей, крестца и поясничного отдела позвоночника, так как они прямо влияют на нервную регуляцию, кровообращение и работу органов малого таза, уточнил он.

По словам врача, плохая осанка и, как следствие, зажимы в крестцово-подвздошном сочленении, малоподвижность и неправильное положение костей таза могут нарушать передачу нервных импульсов и приводить к дисфункции половой системы. Например, смещение матки и яичников влияет на выработку половых гормонов эстрогенов и прогестерона, отвечающих за либидо. Кроме того, из-за проблем с осанкой может появиться дискомфорт во время секса, что также сказывается на половом влечении, добавил врач.

"Также неправильная осанка напрямую связана с дисфункцией мышц тазового дна. Зажатая тазовая диафрагма, в свою очередь, ухудшает кровообращение, что ведет к застойным явлениям, проблемам с потенцией у мужчин и снижению сексуального желания у женщин", - рассказал врач-остеопат.

Стеканов отметил, что, как правило, после восстановления осанки и анатомически верного положения тазовых костей у женщин нормализуется тонус мышц, исчезает болевой синдром и улучшается чувствительность во время полового акта.

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