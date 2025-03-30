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Зять, нечего взять: роскошная Волочкова смирилась с родственничком 0

Lifenews
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Российская дива заработала свое состояние честным трудом.

Российская дива заработала свое состояние честным трудом.

Сулейман Керимов заказал для нее частный самолет, на его борту была сауна.

26 апреля в Санкт-Петербурге дочь Анастасии Волочковой сыграет свадьбу с возлюбленным Никитой. Журналисты выяснили, что избранник Ариадны далеко не миллионер, а его семья считается весьма скромной.

Говорят, что будущий зять Анастасии Волочковой далеко не богат, подрабатывает репетиторством. Семья Никиты также не может похвастать достатком — якобы отец даже вынужден работать в такси.

«СтарХит» позвонил Анастасии Волочковой, чтобы узнать о том, как она относится к родным избранника дочери.

«Бедный у нее муж будет, богатый, — мне по фигу. Если любит, то и слава Богу. Разве деньги имеют какое-либо значение в жизни? Думаете, деньги — это все? У меня кот был две недели в больнице — вот что имеет значение. Когда отец моей дочери пришел в мою жизнь, у него было что-то? Нет! Он у меня брал в долг! Я уважаю выбор моей дочери. Это ли не счастье: быть любимой и любить? Вот что я хочу вам сказать», — заявила Анастасия Волочкова.

По мнению балерины, в современном мире все помешались на деньгах — это не может не огорчать. Звезда Мариинки и Большого всегда была за чистые и светлые чувства, за доброе и теплое общение. Уже почти четверть века она помогает тем, кто испытывает стеснение в средствах.

«Я 20 лет приглашаю людей на свои спектакли, бесплатно выступаю для публики… А потом долго восстанавливаюсь. А вы говорите, что у него родители какие-то там не такие, что я абы за кого выдаю замуж дочь!» — возмущается Анастасия.

В беседе со «СтарХитом» артистка напомнила, что ее родители тоже поженились, будучи молодыми и безденежными. При этом отец Волочковой — чемпион СССР по настольному теннису. Сейчас 78-летний мужчина, переживший инсульт, не может самостоятельно передвигаться.

А вот сама Анастасия, добившись успеха на балетной сцене, могла получать все, что только захотела. Так, она вспомнила о том, как Сулейман Керимов заказал для нее частный самолет, на его борту была сауна — специально для того, чтобы артистка расслабилась.

«Я спросила у Ариши, помнит ли она тот случай, когда летала со мной на частном самолете? Ей было шесть лет. Она не помнит. А мне было 26. Сулейман Керимов, зная, что я люблю русскую баню, сделал мне такой сюрприз», — вздыхает о былом артистка.

Информация о грядущей свадьбе дочери Волочковой прозвучала этой зимой, когда Ариадна с избранником пришла на день рождения мамы и продемонстрировала кольцо.

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Девушка не любит пристального внимания журналистов и старается не давать интервью. Но в этот раз она просто светилась от счастья и представила прессе жениха. Сейчас пара снимает квартиру и строит совместный быт — некоторые уверяют, что наследница балерины уже думает о детях, но пока это только слухи.

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