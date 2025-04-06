Латвийский блогер рассмешил народ, рассказав о тяготах весны в Латвии

В рамках забавного видео обыгрываются варианты довольно переменчивой весенней погоды.

Spring & tires

True Latvian 🇱🇻 pic.twitter.com/GUalyc2el3 — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) April 6, 2025

«Некоторые говорят, что весна – это легко. Просто наслаждайся шашлыком и березовым соком. В Латвии, однако, это больше напоминает какую-то странную игру «Нужно ли мне поменять колеса».

Нужно ли менять зимнюю резину на летнюю? Кажется, что это простой вопрос, но это не так. Сегодня может быть приятно и солнечно, но уже завтра - Рождество в стиле «секонд-хенд» из Финляндии.

Поэтому, если вы поменяете колеса, вы можете приятно проехаться по солнечному дню. Но вы также можете улететь в канаву и убить себя об дерево. Так какие колеса выберите вы?

Весна в Латвии не для начинающих», - указал он.