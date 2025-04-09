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40-летние режиссеры фильмов про любовь делают сериалы, где убивают солдат ВСУ 1 2498

Lifenews
Дата публикации: 09.04.2025
BB.LV
Герои без страха и упрека - в душе тонкие лирики.

Герои без страха и упрека - в душе тонкие лирики.

Главная цель постановщиков - распил бюджетов, уверены эксперты.

Новое российское кино, переведенное на "военные рельсы": с момента начала полномасштабной войны России против Украины сценаристы и режиссеры соревнуются за финансирование на производство кино про "русский мир" и "цели СВО". Деньги на это выделяет министерство культуры – напрямую и через фонды.

Одна из последних таких работ – "Позывной "Пассажир" режиссера Ильи Казанкова (1980).

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Это полнометражный фильм, снятый по книге публициста и сторонника войны Александра Проханова. Бюджет фильма составил 351,7 миллиона рублей, из которых государство предоставило 246,2 миллиона, а премьеру провели на выставке "Россия" на ВДНХ, после чего картина вышла на экраны кинотеатров.

События "Позывного "Пассажир" происходят в 2015 году, но пропагандистский фильм повторяет тезисы Кремля о "целях и задачах СВО" – полномасштабного военного вторжения в Украину. "Там было мое детство и юность. А теперь – враг", – произносит один из положительных героев, стреляя из окопа в героев отрицательных – украинских военных. В другой сцене перед украинским танком выбегает мальчик с советским флагом, на груди и спине у него висят портреты Пушкина и Гоголя в качестве бронежилета. За отказ отойти с дороги военный стреляет в ребенка. Роли в "Позывном "Пассажир" исполняют актеры, которых критики называют "Z-ориентированными": Антон Шагин, Сергей Горобченко, Владимир Стеклов, Сослан Фидаров неоднократно высказывались в поддержку войны в Украине и ездили на оккупированные Россией территории. Режиссер Казанков в интервью "Российской газете" сравнил свое кино с фильмами про Великую Отечественную войну и пообещал, что не будет показывать никаких альтернативных точек зрения: "И сейчас должно быть ясно: где наши, а где враги".

Предшественник "Позывного "Пассажир" – мини-сериал "20/22" – на киноэкране продемонстрировали только во время закрытого показа для прессы и гостей в "Художественном", а потом выпустили в эфир "Первого канала". Съемки сериала проходили в Мариуполе, с 2022 года полностью оккупированном Россией городе на востоке Украины. Отрицательные персонажи в сериале – "азовцы", положительные – граждане России, несущие в Украину "русский мир" с оружием в руках.

До того как взяться за съемки сериала о войне, режиссер Андрей Симонов (1984) долгие годы специализировался на мелодрамах про любовь.

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Снимал сериал "Любовь по найму", выступал продюсером сериала "Жвачка". Но почувствовав актуальность момента, как он признается, решил с головой окунуться в тематику войны. "Как бы ну с визуальной точки зрения мы там не переплюнем ни "Аватар", ничего, это очевидно. На другом играется. Если оно будет суперкрасиво, такое все лакшери как бы, то это будет восприниматься как совсем неправда", – рассуждал режиссер.

Режиссер Виталий Манский полагает, что за процессом создания нового военного кино пристально следят в Кремле:

"Эти кураторы внимательно следят за процессом и, я думаю, составляют определенные списки, кого на чем и как нужно подловить, подкупить, подсластить, чтобы они начали работать на поставленные перед ними задачи".

По мнению Манского, часть режиссеров и сценаристов, пропагандирующих развязанную российскими властями войну, действительно верят в прокремлевские тезисы, другие – цинично осваивают многомиллионные бюджеты, делая вид, что верят. Но и те, и другие в итоге оправдывают авианалеты на украинские города, атаки дронов и гибель сотен тысяч людей.

"Они стопроцентно соучастники. Потому что, когда мы говорим о людях, обладающих общественным вниманием, их точка зрения куда более ценна", – считает Манский.

После 24 февраля 2022 года сотни несогласных с войной известных российских режиссеров, актеров и сценаристов из-за опасений за свою безопасность и несогласия с действиями Кремля вынуждены были уехать из России. Многие прямо объясняли свой отъезд нежеланием участвовать в пропаганде и становиться соучастниками войны.

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(1)
  • AE
    Al Ekses
    9-го апреля

    Редакции спасибо за наводку, ну а Манский… «манские», готовые продать, были всегда.

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