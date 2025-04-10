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38-летняя Глюк«oZa надела трусы поверх колготок, и извивалась 1 1598

Lifenews
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
В этом танце кипит ее мятущаяся душа.

В этом танце кипит ее мятущаяся душа.

"Я оступилась, и мне ужасно стыдно", - уверяла поклонников артистка.

Прошлым летом Глюк'oZa выступила в Красноярске на Дне металлурга. Концерт до сих пор снится зрителям: артистка еле стояла на ногах, вела себя вызывающе и нецензурно выражалась. Не прошло и года с того момента, а звезда вновь шокировала публику — видео с презентации нового альбома Harmony поразили поклонников творчества певицы до глубины души. В попытках понравиться зумерам артистка вновь предстала в необычном образе.

Глюк'oZa (настоящее имя — Наталья Ильинична Чистякова-Ионова; род. 7 июня 1986, Москва) вышла на сцену в длинных ботфортах, майке и широких кожаных перчатках практически по плечи. И, немного забывшись, надела белые трусы поверх черных колготок. Волосы звезды отечественного шоу-бизнеса растрепались, пока она исполняла дикие танцы.

Наталья не сдерживала себя, полностью отдавшись музыке: извивалась на полу, лежала в странной позе, упершись лбом в сцену, раздвигала ноги и дергала ими в такт музыке. Добавили атмосферы дым-машины и световое шоу.

Поклонники остались в ужасе от нового имиджа исполнительницы старого доброго хита «Невеста». «Лечиться давно пора. Такая приятная раньше была, а сейчас какой-то фрик»; «Пластика танцующей табуретки»; «Закос под что-то модное, но выглядит не так», — негодуют они.

Стоит отметить, шлейф критики за Глюк'oZой тянется после того злополучного концерта в Красноярске. Звезда не скрывается от хейтеров, она честно говорит, что сейчас переживает непростой период и готова меняться.

«Мой главный страх — неуверенность в себе — всегда со мной. Меня спрашивают: „Как вы относитесь к критике?“ Мои хейтеры — это просто сладкие пупсики, зайчики и ангелочки по сравнению с тем, что я говорю сама себе. На том концерте я пережила такой стресс, что хотелось содрать с себя кожу или родиться заново.

Такое со мной случилось впервые за всю карьеру. Тогда я оступилась, и мне ужасно стыдно. Мне хотелось все изменить. К счастью, рядом оказались люди, готовые поддержать. Теперь у меня новая команда. Я встретила человека, который понимает, куда нам идти», — заявляла 38-летняя звезда.

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Ранее Глюк'oZa оправдывала шокирующее поведение на концерте в Красноярске уходом из жизни близкого ей человека. «Мы с бабушкой часто говорили о смерти. Она надеялась уснуть и не проснуться, но уходила тяжело, мучилась два месяца. Я была рядом, даже гастроли прерывала. Однажды она сказала: „Больше не могу“. Я ответила: „Бабуль, я же не могу тебя убить“. Она вздохнула: „Жаль“. До сих пор разговариваю с ней мысленно. Врач посоветовала антидепрессанты — я попробовала их впервые», — откровенничала певица.

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Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    10-го апреля

    Не понимаю, в чем проблема. Не нравится не ходи, нравится не критикуй! Артисты массово выходят на сцену вообще без трусов, и как то нет критики, а в белых поверх колготок... И , что не так? То, что в белых, или , то, что поверх колготок?

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