Главное, что мы понимаем друг друга: как русская бабушка попала в больницу благодаря латышскому инфлюенсеру

Молодой латышский инфлюэнсер Никлавс Кравалис выложил на своей странице в TikTok ролик, в котором показал, как помог пожилой женщине добраться до больницы.

Бабушка больше часа ждала на остановке автобуса, но так и не дождалась. Она боялась опоздать к врачу и попросила Никлавса подвезти её.

Бабушка все время говорила по-русски, а Никлавс по-латышски. Но диалог происходил и слова собеседникам были понятны. Пожилая женщина рассказала, что она местная, но когда ей исполнилось 80 лет, то латышский стала забывать, потому что память сильно ухудшилась. Парень на это ответил, что это ничего, ведь они всё еще понимают друг друга, а это - главное.

Высадив пожилую женщину у больницы, инфлюэнсер уехал. Он отметил, что очень рад помогать людям.