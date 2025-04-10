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Главное, что мы понимаем друг друга: как русская бабушка попала в больницу благодаря латышскому инфлюенсеру 2 1198

Lifenews
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
Главное, что мы понимаем друг друга: как русская бабушка попала в больницу благодаря латышскому инфлюенсеру
ФОТО: TikTok

Молодой латышский инфлюэнсер Никлавс Кравалис выложил на своей странице в TikTok ролик, в котором показал, как помог пожилой женщине добраться до больницы.

Бабушка больше часа ждала на остановке автобуса, но так и не дождалась. Она боялась опоздать к врачу и попросила Никлавса подвезти её.

Бабушка все время говорила по-русски, а Никлавс по-латышски. Но диалог происходил и слова собеседникам были понятны. Пожилая женщина рассказала, что она местная, но когда ей исполнилось 80 лет, то латышский стала забывать, потому что память сильно ухудшилась. Парень на это ответил, что это ничего, ведь они всё еще понимают друг друга, а это - главное.

Высадив пожилую женщину у больницы, инфлюэнсер уехал. Он отметил, что очень рад помогать людям.

@nkravaliz

♬ original sound - KRAVALIS
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Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го апреля

    К сожалению, когда Никлавсу (дай Бог) исполнится 80 лет, он тоже начнёт забывать латышский язык, но "великий и могучий" останется в памяти навсегда. И мы всегда поймём его.

    24
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го апреля

    Никлавс Кравалис - совершенно нормальный парень, как и многие другие молодые латыши, вот только не совсем понятно, почему они идя на выборы голосуют за тех, кто потом разворовывает Латвию.

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