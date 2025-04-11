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Бывший королевский дворецкий раскрыл секретный ингредиент кофе Карла III 1 862

Lifenews
Дата публикации: 11.04.2025
BB.LV
Бывший королевский дворецкий раскрыл секретный ингредиент кофе Карла III
ФОТО: Global Look Press

Бывший дворецкий королевской семьи рассказал, что Карл III пьет кофе с медом.

Бывший дворецкий британской королевской семьи рассказал, что добавляет в кофе британский монарх. Об этом пишет Daily Express.

Грант Харролд, прежде работавший в Букингемском дворце, отметил, что, как и покойная королева Елизавета II, Карл III предпочитает чай другим горячим напиткам. Однако, по его словам, монарх все же время от времени пьет кофе. Харролд также раскрыл секретный ингредиент королевского кофе — монарх добавляет в него мед вместо сахара.

«Король известен тем, что предпочитает мед вместо сахара, так что он выбирает именно его. На самом деле вкус не так уж плох», — сказал Харролд. Он также отметил, что Елизавета II крайне редко пила кофе, но ее можно было заметить с чашкой свежезаваренного кофе после вечерних светских мероприятий.

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го апреля

    А-ааа🤔 А судя по происходящему в британи, думалась что это сцаки бибизян.

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