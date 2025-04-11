Бывший королевский дворецкий раскрыл секретный ингредиент кофе Карла III

Бывший дворецкий британской королевской семьи рассказал, что добавляет в кофе британский монарх. Об этом пишет Daily Express.

Грант Харролд, прежде работавший в Букингемском дворце, отметил, что, как и покойная королева Елизавета II, Карл III предпочитает чай другим горячим напиткам. Однако, по его словам, монарх все же время от времени пьет кофе. Харролд также раскрыл секретный ингредиент королевского кофе — монарх добавляет в него мед вместо сахара.

«Король известен тем, что предпочитает мед вместо сахара, так что он выбирает именно его. На самом деле вкус не так уж плох», — сказал Харролд. Он также отметил, что Елизавета II крайне редко пила кофе, но ее можно было заметить с чашкой свежезаваренного кофе после вечерних светских мероприятий.