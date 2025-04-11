Врач призвала не отказываться от хлеба и макарон

Диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева рассказала, почему не стоит исключать из рациона продукты с глютеном.

Врач призвала не отказываться от круп, хлеба и макарон, если нет целиакии — непереносимости растительного белка, называемого глютен. По ее словам, недавнее масштабное исследование показало, что у людей, в рационе которых присутствуют подобные продукты, реже развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы, рак, сахарный диабет и нарушения метаболизма.

Этот факт Солнцева объяснила тем, что, исключая из рациона содержащую глютен пищу, человек автоматически лишает себя источника клетчатки, важных витаминов и пребиотиков, которые являются питательной средой для микрофлоры кишечника. Из-за этого могут развиться колиты, синдром раздраженного кишечника и онкологические заболевания, предупредила она.

Также диетолог отметила, что расхожее мнение, будто безглютеновая диета помогает похудеть, не более чем миф. Она подчеркнула: глютен — это просто белок, от него нельзя поправиться. Если исключить из меню хлеб, выпечку, макароны, пиццу, печенье, похудеть действительно можно — за счет снижения общей калорийности рациона, однако гораздо чаще на безглютеновой диете люди набирают лишний вес. «Чтобы компенсировать недостаток белка и сложных углеводов из круп, начинают потреблять более калорийные продукты, содержащие жир, сахар», — уточнила врач.