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Оказывается, эта традиция Лиго очень опасна для здоровья! 1 888

Lifenews
Дата публикации: 20.04.2025
Neatkarīgā
Оказывается, эта традиция Лиго очень опасна для здоровья!

Это растение в природе является магнитом для клещей. Лучше не подходить к нему. Однако древняя латышская традиция - напившись пива валяться в полночь в парпортинке и искать его цветок, хотя паротник и не цветет.

Конечно, вряд и сегодня кто-то еще верит, что если найти цветок папорника, то найдешь и любовь. Скорее это предлог для парочек уединиться в густых зарослях. Но факт остается фактом.

Весна - время, когда клещи наиболее активны. После пробуждения от спячки эти насекомые становятся особенно агрессивными, поэтому в период с конца марта до середины мая людям, отправляющимся в лесные массивы, рекомендуется соблюдать особую осторожность. Впрочем, не менее опасны они и летом.

Важно помнить, что клещи не только доставляют дискомфорт в виде укусов и необходимости их удаления, но и представляют серьезную опасность для здоровья.

Эксперты предупреждают, что в нашем регионе есть растение, которое является настоящим магнитом для клещей. Это папоротник, в зарослях которого любят селиться клещи.

В связи с этим, гуляя в лесу, будьте осторожны при приближении к папоротникам и планируйте расположение растений в саду так, чтобы папоротники находились как можно дальше от мест отдыха людей.

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#лиго #клещи
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(1)
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    Алексей Зиновьев
    21-го апреля

    Правильно! Праздник "Лиго" должен быть предан забвению. Никакого советского и российского соответствия! Полное уничтожение латвийской истории!!!

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