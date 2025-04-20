Оказывается, эта традиция Лиго очень опасна для здоровья!

Это растение в природе является магнитом для клещей. Лучше не подходить к нему. Однако древняя латышская традиция - напившись пива валяться в полночь в парпортинке и искать его цветок, хотя паротник и не цветет.

Конечно, вряд и сегодня кто-то еще верит, что если найти цветок папорника, то найдешь и любовь. Скорее это предлог для парочек уединиться в густых зарослях. Но факт остается фактом.

Весна - время, когда клещи наиболее активны. После пробуждения от спячки эти насекомые становятся особенно агрессивными, поэтому в период с конца марта до середины мая людям, отправляющимся в лесные массивы, рекомендуется соблюдать особую осторожность. Впрочем, не менее опасны они и летом.

Важно помнить, что клещи не только доставляют дискомфорт в виде укусов и необходимости их удаления, но и представляют серьезную опасность для здоровья.

Эксперты предупреждают, что в нашем регионе есть растение, которое является настоящим магнитом для клещей. Это папоротник, в зарослях которого любят селиться клещи.

В связи с этим, гуляя в лесу, будьте осторожны при приближении к папоротникам и планируйте расположение растений в саду так, чтобы папоротники находились как можно дальше от мест отдыха людей.