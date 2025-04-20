В минувший уик–энд отмечалось Вербное воскресенье, которое предваряет наступающую на грядущих выходных Пасху. Эти знаковые для любого верующего человека даты использовали с пользой для души и дела — в художественном пространстве под названием "Ковчег".

Важна каждая деталь

Это помещение расположено в нескольких залах при Храме во имя всех святых (Рига, улица Католю, 8). Галерея существует уже почти год, и здесь проводятся выставки — преимущественно на теологические темы. Живописцы представляли свое творчество, сделанное на выездных пленэрах (то есть под открытым небом, за городом) — с видами невероятной природы (она у нас действительно прекрасная), с изображением храмов (их у нас тоже немало, особенно в Латгалии).

Арт–пространство работает только в выходные дни, и здесь проводятся различные мероприятия для детей прихожан, проводятся музыкальные мероприятия (например, периодически выступает замечательный хор "Горлица"). И немаловажно, что многие художники являются членами общины. Например, руководительница галереи Марина Лаптева (она и сама художница) и наша известная мастерица кисти и красок Неонилла Медведева, ко всему прочему, являются православными певчими, поют в церковном хоре.

Многоопытный мастер пейзажа Неонилла Медведева. Пресс–фото.

"Идея о создании галереи, которая принадлежит православному храму, принадлежит Марине", — рассказал нам участник выставки художник Владимир Бабкин. Кстати, у Владимира есть и особая специализация — он не только пишет картины, но и известен тем, что сам часто развешивает работы своих коллег. Высота, на которой повешены работы, чтобы они не висели косо, строго по горизонтали, гармонировали с соседними работами — тут важна каждая деталь.

Марина в центре города

"А куратором галереи является отец Макарий, он, как правило, благословляет каждую новую экспозицию. То есть получается все очень положительно, и сейчас на открытии собралась очень приятная компания коллег–художников, которые там выставляются. Например, Аля Ставрова очень интересная. Живущий на хуторе под Айнажи мастер пейзажей Андрей Северетников. Мэтр беспредметной, как он говорит (а не абстрактной) живописи Николай Кривошеин. Владимир Павлов, который в творчестве уже более полувека. Ну, и так далее".

Море в исполнении художника Владимира Бабкина. Пресс–фото.

Сейчас темой экспозиции была "Марина". Под Мариной подразумевается не имя госпожи Лаптевой, а изображения моря (благо в Латвии самое длинное в Балтии морское побережье и много прекраснейших мест, где живописать. Зачастую художники собираются на пленэр у какого–либо знакомого в доме на побережье, живут общиной, создают работы, а затем представляют их широкой публике.

"Но самое удивительное, что я понял название выставки буквально и выставил свою работу именно на морскую тему, — говорит Владимир. — В результате там процентов, наверное, 8 или 10 с натяжкой были на морскую тему. А остальные принесли работы с изображением пейзажей, натюрмортов — всего того, что успокаивает и облагораживает нашу душу. Хотя взять опять же Неониллу Медведеву — у нее там в картине вода присутствует, хотя это не море, а небольшая речушка. Очень здорово написано. А еще какие–то пленэры, зимние пейзажи…"

Синергия с Богом

Для художников творчество — это тоже своего рода молитва. По словам Владимира, любое творчество, если оно искренне, является своеобразной молитвой. В свою очередь, Марина Лаптева считает, что молитва настоящая — это отличный путь к душевному спокойствию в наши неспокойные времена, путь к счастью.

"Нужно молиться, — говорит она. — И более того, скажу, что картины художников — это молитва. Взять тот же пейзаж — художник его пишет, восхищенный творением Бога. Я однозначно в этом уверена. Живопись сама по себе, бесспорно, это терапия. Ты возвышаешься, уходишь в совершенно другие мыслеформы, визуализации, образы. И отрываешься от вещей, которые тяготят — от конфликтов, ситуаций, которые не можешь отпустить".

Беспредметная живопись Николая Кривошеина — непонятно, но красиво! Пресс–фото.

По словам Марины, латвийский рынок живописи сейчас переполнен и несколько запутан. А православные художники, которые не пытаются самовыражаться, а лишь соприкоснуться в творчестве с Всевышним — им, конечно, тяжело в этом хаосе, они пытаются выживать и существовать.

"И как любое сообщество, мы объединились. И это необязательно православные, а просто верующие художники, объединенные идеей синергии с Богом. То, что идея правильная — это сразу почувствовалось на открытии выставки, где атмосфера была особая, где общались люди из разных храмов, разных национальностей и религий. Но главное, что в этом пространстве мы все были объединены верой в Бога, как бы это громко ни звучало. Не случайно наша галерея и называется — "Ковчег", это о многом говорит".