Baltijas balss logotype

Определена дата распятия Иисуса Христа 1 768

Lifenews
Дата публикации: 21.04.2025
BB.LV
Определена дата распятия Иисуса Христа
ФОТО: Global Look Press

Daily Mail: распятие Иисуса Христа могло произойти 3 апреля 33 года нашей эры.

Исследование НАСА позволило ученым из Оксфордского университета предположить, что распятие Иисуса Христа произошло в пятницу, 3 апреля 33 года нашей эры. Согласно расчетам траектории Земли, Луны и Солнца, именно в этот день над Иерусалимом наблюдалось лунное затмение — Луна приобрела характерный красноватый оттенок, который может объяснять библейское упоминание о «луне, ставшей как кровь». Об этом сообщает Daily Mail.

Образ кровавой луны встречается в Книге пророка Иоиля и цитируется апостолом Петром в «Деяниях апостолов» через 50 дней после события. Некоторые ученые считают, что он говорил не о будущем пророчестве, а вспоминал реальные события, произошедшие в день распятия Христа.

Исследование, основанное на расчетах НАСА и исторических свидетельствах, позволило авторам выдвинуть гипотезу: Иисус действительно был распят в день древнего лунного затмения, которое было видно из Иерусалима вскоре после захода солнца.

Совпадение с еврейским календарем также поддерживает эту версию: Пасха, во время которой, по Евангелию, произошли страдания Христа, привязана к полнолунию.

Читайте нас также:
6
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • JB
    Janis Berzin
    21-го апреля

    Если учёные пытаются доказать какие-либо религиозные догматы, тот это уже не учёные, а верующие чья вера недостаточна крепка. Поэтому они пытаются её укрепить.

    3
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Розенбаум: «Для счастья нужен мир, как бы банально это ни звучало»
Певец больше не надевает при выстплениях государственные награды. Иконка видео
Софья Кругликова не пожелала жить с освободившимся Михаилом Ефремовым
Ну чем они были не пара. Иконка видео
Потеющих людей предупредили о риске при досмотре в аэропортах
Потеющих людей предупредили о риске при досмотре в аэропортах
Банда проституток-трансгендеров начала нападать на туристов
Банда проституток-трансгендеров начала нападать на туристов
Умер Оззи Осборн Иконка видео
Умер Оззи Осборн 974
Раскрыт секрет избавления от большого живота
Раскрыт секрет избавления от большого живота 569
Названы способные замедлить развитие Альцгеймера препараты
Названы способные замедлить развитие Альцгеймера препараты 327
Она была типичной француженкой, но с русскими корнями. Иконка видео
Как любвеобильная писательница Франсуаза Саган стала богатой и знаменитой 406

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 17
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 25
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 35
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 46
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 57
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 91
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 17
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 25
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео