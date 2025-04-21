Определена дата распятия Иисуса Христа

Исследование НАСА позволило ученым из Оксфордского университета предположить, что распятие Иисуса Христа произошло в пятницу, 3 апреля 33 года нашей эры. Согласно расчетам траектории Земли, Луны и Солнца, именно в этот день над Иерусалимом наблюдалось лунное затмение — Луна приобрела характерный красноватый оттенок, который может объяснять библейское упоминание о «луне, ставшей как кровь». Об этом сообщает Daily Mail.

Образ кровавой луны встречается в Книге пророка Иоиля и цитируется апостолом Петром в «Деяниях апостолов» через 50 дней после события. Некоторые ученые считают, что он говорил не о будущем пророчестве, а вспоминал реальные события, произошедшие в день распятия Христа.

Исследование, основанное на расчетах НАСА и исторических свидетельствах, позволило авторам выдвинуть гипотезу: Иисус действительно был распят в день древнего лунного затмения, которое было видно из Иерусалима вскоре после захода солнца.

Совпадение с еврейским календарем также поддерживает эту версию: Пасха, во время которой, по Евангелию, произошли страдания Христа, привязана к полнолунию.