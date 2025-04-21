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«Путь начался»: Агата Муцениеце призналась, что боится стать бомжом 2 1438

Lifenews
Дата публикации: 21.04.2025
BB.LV
«Путь начался»: Агата Муцениеце призналась, что боится стать бомжом

Многие считают Агату Муцениеце успешной и состоявшейся актрисой. Однако сама она так не думает и довольно критично относится к себе и своей игре.

А еще Агата очень боится, что ее не будут звать в кино. Сейчас она активно посещает пробы, но многие из них проходят неудачно. Так что Муцениеце развеяла все домыслы о своей красивой жизни.

«Мне кажется, что меня перестанут снимать, что я нигде не буду играть и стану бомжом. Ну реально! Я до сих пор боюсь ходить на пробы, ненавижу их. Мечтала стать известной знаменитой актрисой, и меня будут звать на проекты вот так: „Агата, у нас есть сценарий, давай ты будешь сниматься, ну пожалуйста“. Ничего подобного! Пока я доросла до какого-то статуса в актерстве, на пробы стали ходить все, даже самые известные актеры. То есть пробы стали супернормой жизни.

Реально все актеры ходят на пробы, на ансамблевые пробы, всех смотрят. Я до конца своей жизни буду ходить на пробы. И вот сейчас я сходила на 15 проб, и меня никуда не утвердили. И я такая: «Ну вот оно — путь к бомжу начался! Все!». У актеров такое бывает — то пусто, то густо. Это ужасно зависимая профессия. В молодости я мечтала получить «Оскар». Но теперь я и его перехотела. Я среднестатистическая актриса, ну какой «Оскар»», — порассуждала 36-летняя звезда в интервью с Елизаветой Арановой.

А еще Муцениеце призналась, что ей несколько надоели привычные ей роли. Актриса мечтает о более серьезных работах и надеется, что ее желание сбудется.

«Мне хочется повернуть вектор карьеры. Может, для этого надо не сниматься какое-то время… Мне кажется, я переросла этих девчонок, которых играю. Мне продолжают их предлагать, а я не молодуха. Мне 36 лет, хочется какой-то драмы. Хочется независимого кино, которое бы влияло на людей в хорошем смысле. Мне хотелось бы сыграть роль одержимую дьяволом. Я бы сыграла это идеально. Это сложно сыграть человека, в котором несколько личностей. В этом как раз можно раскрыться со многих сторон», — отметила Агата

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#агата муцениеце
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(2)
  • Д
    Дед
    Имя не указано
    21-го апреля

    Согласен, можно вернутся на Родину и за минмалку куда нибудь устроится. Стать малообеспеченной в Латвии ей не грозит- слишком много собственности.

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