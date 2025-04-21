В центре Европы формируется огромная пустыня

Из-за изменения климата и засухи в Венгрии между реками Дунай и Тиса формируется огромная пустыня площадью почти 10 000 квадратных километров.

"Большая часть бассейна рек Дунай и Тиса, где проживает более 623 тысяч человек, что составляет 6,6 процента населения Венгрии, близка к полному высыханию. Сейчас шансов на его спасение очень мало", - пишет венгерское издание Telex.

Ранее этот регион на протяжении веков служил плодородной сельскохозяйственной зоной, однако за последние десятилетия ландшафт кардинально изменился. В результате этого в 2020 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) объявила его полупустынной территорией.

Эксперты сходятся во мнении, что для восстановления водного баланса в регионе понадобятся десятилетия - по оценкам, 40 лет и более.

Сейчас летом большинство осадков испаряется из-за высоких температур, а местная структура почвы предотвращает просачивание воды в землю. Также в последние годы осадков выпадает мало и зимой, поэтому даже весной, в марте-апреле, в почве мало влаги.

За последние четыре года только 44 процента времени, или только 644 дня, были свободны от засухи. Более того, не было такого, чтобы за дождливым годом следовала засуха, чаще засушливые периоды шли один за другим, как, например, в 2011-2012-2013 годах, что усиливало и усиливало неблагоприятные явления.

Эксперты выступают за перекрытие реки Тиса, введение широкомасштабных схем удержания воды и пополнения запасов подземных вод.