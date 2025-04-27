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Осторожно! В привычных продуктах обнаружили токсичные вещества 1 897

Lifenews
Дата публикации: 27.04.2025
BB.LV
Осторожно! В привычных продуктах обнаружили токсичные вещества
ФОТО: Unsplash

В продуктах из магазинов обнаружили следы различных видов пластификаторов.

Распространенные продукты, включая детское питание, мясо и овощи в пластиковых упаковках, в которых можно разогревать пищу прямо в микроволновой печи, содержат тревожные уровни токсичных веществ. Они способны вызывать рак, болезни печени и нарушение гормонального баланса. К такому выводу пришли ученые из Института оценки окружающей среды и водных ресурсов в Барселоне. Исследование опубликовано в Journal of Hazardous Materials.

Эксперты проанализировали 109 образцов продуктов из супермаркетов и обнаружили в них следы более 20 различных видов пластификаторов — химикатов, применяемых для придания пластиковой упаковке гибкости. Особую тревогу вызвали органофосфатные эфиры (OPE), используемые также в качестве антипиренов, которые присутствовали в 85 процентах образцов. Эти вещества связаны с риском развития онкологических и эндокринных заболеваний.

Наибольшее содержание опасных соединений зафиксировано в мясной продукции и детском питании. Среди других лидеров по загрязнению — злаки, бобовые и сладости. Примечательно, что при разогреве овощей в упаковке для микроволновки уровень вредных соединений возрастал в 50 раз.

По словам соавтора работы Хулио Фернандеса-Аррибаса, полученные данные подтверждают: повседневные продукты могут служить скрытым источником воздействия потенциально опасных соединений. Учитывая, что ранее частицы пластика уже были обнаружены в различных тканях человека, включая кишечник и даже сперму, проблема приобретает серьезное общественное значение.

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#вредные продукты
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Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    27-го апреля

    А как русофоботоксин, нигде не обнаружен?

    5
    2

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