На сцене «Евровидения» ограничат использование флагов Украины, Палестины и секс-меньшинств

В этом году на международном песенном конкурсе "Евровидение" были введены несколько новых правил, ограничивающих использование символики.

Организаторы отмечают, что «следует избегать политических сообщений», но при этом подчеркивают, что принимающая страна — Швейцария — высоко ценит свободу слова.

Это означает, что флаги прайда и флаги стран, чьи представители в этом году не участвуют в конкурсе, в том числе палестинский флаг, будут разрешены среди зрителей. В прошлом году палестинский флаг был запрещен, так как участие Израиля вызвало широкие дебаты, связанные с войной на Ближнем Востоке.

В то же время для представителей 37 стран-участниц правила будут строже. Согласно политике по использованию флагов, участникам разрешается выходить на сцену только с официальным флагом своей страны.

Это означает, что радужные флаги и другие символы ЛГБТ-прайда будут запрещены на сцене и во время объявления результатов. Также участникам запрещено проносить другие флаги на любые официальные мероприятия «Евровидения».

Жесты солидарности, такие как поднятие украинского флага, которое несколько участников демонстрировали в 2022 году, теперь также запрещены для участников.