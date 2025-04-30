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Отар Кушанашвили рассказал, как принимал наркотики с покойным Муратом Насыровым 1 660

Lifenews
Дата публикации: 30.04.2025
BB.LV
"Вы думаете, что Мурат Насыров случайно выпал из окна? Нет, ребята..."

"Вы думаете, что Мурат Насыров случайно выпал из окна? Нет, ребята..."

Исполнитель умер в 2007 году, когда ему было 37 лет.

Хиты Мурата Насырова и сегодня помнят миллионы, но мало кто знает, что скрывалось за блеском сцены. Отар Кушанашвили рассказал о пагубной зависимости товарища и его закате славы.

Мурат Насыров известен всем по таким хитам, как «Мальчик хочет в Тамбов», «Я — это ты», «Лунные ночи». Даже спустя десятилетия его имя знают и помнят до сих пор. Однако в последние дни жизни артист был не таким востребованным, как во время его самых известных песен, что давалось ему очень тяжело. Исполнитель умер в 2007 году, когда ему было 37 лет.

«Вы думаете, что Мурат Насыров случайно выпал из окна? Нет, ребята, у него была тяжелейшая зависимость. Это тот случай, когда человек не пережил спад популярности. Он не понимал, как могли полгода назад быть семь самолетов в неделю, а теперь один самолет, и то в Подмосковье. Он не мог этого выдержать», — вспоминает его друг Отар Кушанашвили в интервью Василию Шурову.

Кроме того, у Насырова была зависимость от наркотических веществ, что негативно сказывалась на его поведении и моральном состоянии. Журналист вспоминает, как иногда певец, обуреваемый вспышками гнева, вел себя неадекватно и проявлял грубость по отношению к окружающим.

«Мы поехали в Турцию, выступали на конференции какой-то фирмы. А у него и порошок, и трава одновременно, поверх виски еще. Подходит официант, он встает и без объяснения причин дает ему по лицу. Я говорю: „Ты что делаешь?“ А он отвечает: „У меня такое настроение“», — передает Кушанашвили.

Из-за влияния окружения Отар и сам какое-то время расслаблялся посредством наркотиков, в чем сейчас искренне раскаивается. «Нечем гордиться. Я был ублюдком и мне стыдно за то что я делал», — признает он.

54-летний ведущий вспоминает, что из-за психотропов утратил вкус жизни, начал плохо выглядеть и потерял много денег. «Это чуть не убило меня и чуть не заставило покончить с собой. Это страшное зло, страшное. И вот эти трупы моих друзей, похороны, в которых я участвовал, эти вопли матерей, все это звучит во мне», — с содроганием говорит мужчина. Однако, когда Отар одумался и взял себя в руки, то осознал, насколько хороша жизнь вокруг него, какие у него растут чудесные дети и как хорошо просто радоваться погоде за окном.

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(1)
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    30-го апреля

    Боже мой, редакция ББ. У вас хозяин поменялся? Что за бред вы транслируете? Еще и видео из "правильного" источника поставили.... Идите на йух. Я это говно есть не собираюсь. Сами себя читайте.

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