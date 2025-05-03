Андрей Меньшиков (1977), он же Лигалайз – легенда русского рэпа, один из тех, кто его вообще создал. Его карьера шла по восходящей, пока он не стал высказываться против путинской власти и писать песни на эту тему. Лигалайзу перекрыли концерты и фактически наложили запрет на всю его деятельность. Летом 2023 года он был вынужден покинуть Россию. Почти сразу после этого был объявлен "иностранным агентом". 1 мая у рэпера вышел новый альбом "Эпизод 4". В нем много политических треков, но не меньше и рефлексии, размышлений человека, потерявшего родину, духовные и материальные основы своей жизни, всё, кроме надежды.

– Предыдущий альбом, отчетливо антивоенный, вышел еще в России. Два года ты молчал, приходил в себя. И вот новая работа. Что изменилось?

– В первую очередь я сам. Я хорошо помню день своего приезда в Вильнюс. Что символично – это был еще и мой день рождения. И день выхода моего антивоенного клипа клип "Мир! Вашему! Дому!", из-за которого, по сути, мне и пришлось покинуть Россию, оставаться дальше было уже опасно. Контраст ощущался даже в погоде: там – пасмурно, здесь – солнечно. Я вышел на улицу в своё первое литовское утро, увидел украинский флаг на доме и осознал, что ещё буквально вчера был на территории, где за такое сажали. Да, я покинул родину, но тут я среди своих, а там абсолютно чужая мне страна. Первое время я просто ходил по улицам и смотрел. Это был какой-то овердоз солнца и свободы, в наушниках играл волшебный бит, присланный старым другом, он потом и превратился в этот альбом.

– Почти в каждом треке "Эпизода 4" звучит слово "надежда". А между тем мы видим, что и в России, и в мире ситуация становится всё хуже и хуже. Буквально ни одного проблеска, но ты надеешься и поёшь о надежде. На чём основан твой оптимизм?

– Записывая альбом, всегда отдаёшь себе отчёт, что он выйдет не завтра, а через год или два, это огромный процесс. Ты должен каким-то образом заглянуть в будущее, иначе выпустишь морально устаревший продукт. Мне было важно сделать следующий шаг, перестать бесконечно ныть, что мы в тупике, в заднице, что произошла катастрофа. Да, произошла, это надо принять. Давайте думать, что делать дальше. Вот это заглядывание вперёд и дает мне надежду, я без надежды не умею жить и работать.