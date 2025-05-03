Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рэпер Лигалайз: мы в тупике, в заднице, произошла катастрофа 3 1414

Lifenews
Дата публикации: 03.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Господин Меньшиков поет про Россию с болью.

Господин Меньшиков поет про Россию с болью.

В 47 лет непросто осваиваться на чужбине.

Андрей Меньшиков (1977), он же Лигалайз – легенда русского рэпа, один из тех, кто его вообще создал. Его карьера шла по восходящей, пока он не стал высказываться против путинской власти и писать песни на эту тему. Лигалайзу перекрыли концерты и фактически наложили запрет на всю его деятельность. Летом 2023 года он был вынужден покинуть Россию. Почти сразу после этого был объявлен "иностранным агентом". 1 мая у рэпера вышел новый альбом "Эпизод 4". В нем много политических треков, но не меньше и рефлексии, размышлений человека, потерявшего родину, духовные и материальные основы своей жизни, всё, кроме надежды.

– Предыдущий альбом, отчетливо антивоенный, вышел еще в России. Два года ты молчал, приходил в себя. И вот новая работа. Что изменилось?

– В первую очередь я сам. Я хорошо помню день своего приезда в Вильнюс. Что символично – это был еще и мой день рождения. И день выхода моего антивоенного клипа клип "Мир! Вашему! Дому!", из-за которого, по сути, мне и пришлось покинуть Россию, оставаться дальше было уже опасно. Контраст ощущался даже в погоде: там – пасмурно, здесь – солнечно. Я вышел на улицу в своё первое литовское утро, увидел украинский флаг на доме и осознал, что ещё буквально вчера был на территории, где за такое сажали. Да, я покинул родину, но тут я среди своих, а там абсолютно чужая мне страна. Первое время я просто ходил по улицам и смотрел. Это был какой-то овердоз солнца и свободы, в наушниках играл волшебный бит, присланный старым другом, он потом и превратился в этот альбом.

– Почти в каждом треке "Эпизода 4" звучит слово "надежда". А между тем мы видим, что и в России, и в мире ситуация становится всё хуже и хуже. Буквально ни одного проблеска, но ты надеешься и поёшь о надежде. На чём основан твой оптимизм?

– Записывая альбом, всегда отдаёшь себе отчёт, что он выйдет не завтра, а через год или два, это огромный процесс. Ты должен каким-то образом заглянуть в будущее, иначе выпустишь морально устаревший продукт. Мне было важно сделать следующий шаг, перестать бесконечно ныть, что мы в тупике, в заднице, что произошла катастрофа. Да, произошла, это надо принять. Давайте думать, что делать дальше. Вот это заглядывание вперёд и дает мне надежду, я без надежды не умею жить и работать.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
25
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео