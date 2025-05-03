12-летний школьник из Москвы попытался задушить мать за запрет играть в Counter-Strike 2. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в районе Кунцево. Женщина несколько раз попросила сына прервать компьютерную игру, однако он не послушался ее. Проиграв в очередной раз и услышав ту же просьбу от матери, подросток не справился со злостью и набросился на женщину. Он схватил ее за шею и стал душить. Женщина отбилась от сына и вызвала скорую помощь.

Приехавшие на место медики успокоили подростка и посоветовали женщине отвести сына на консультацию к психологу или психиатру.