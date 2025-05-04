Тренер Бахтурина назвала шесть проблем при голодании во время сброса веса.

Старший тренер Акулина Бахтурина назвала шесть проблем, которые может вызвать голодание во время сброса веса.

Первая проблема — замедление обмена веществ. «Когда организм недополучает пищу, он переходит в режим экономии энергии, снижая скорость обмена веществ. Это значит, что после окончания голодовки человек может начать набирать вес еще быстрее», — заявила эксперт.

Также голодание может привести к потере мышечной массы. Это происходит из-за того, что организм начинает использовать не только жировые запасы, но и мышечную ткань в качестве источника энергии. Это может стать причиной резкого упадка сил, ухудшения самочувствия и снижения метаболизма.

Еще одна возможная проблема — нарушение работы внутренних органов. Как сообщает Бахтурина, дефицит питательных веществ негативно сказывается на работе сердца, почек и печени.

Серьезным риском при голодании является гормональный дисбаланс. «Длительные перерывы в питании нарушают работу гормонов, включая инсулин, лептин и кортизол. Это может привести к проблемам с щитовидной железой, менструальному сбою у женщин и постоянному чувству усталости», — объяснила эксперт.

Кроме того, голодание может стать причиной расстройств пищевого поведения. По словам тренера, за периодом голодания часто следуют приступы переедания, что впоследствии может перерасти в булимию.

Наконец, Бахтурина подчеркнула, что без достаточного количества белков, витаминов и минералов иммунная система человека ослабевает. Организм становится более уязвимым для инфекций и вирусов.

"Помните, что голодание может показаться легким способом похудеть, но оно несет серьезные риски для здоровья. Вместо полного отказа от еды лучше выбрать сбалансированное питание, которое обеспечит организм всеми необходимыми веществами", - отметила тренер.