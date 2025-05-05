Ольга Бузова (1986) уже несколько месяцев интригует переменами в личной жизни — она активно намекает на появление избранника и все чаще говорит о материнстве. На этот раз она решила раскрыть имя будущего ребенка.

Звезда призналась, что такой выбор ей помогла сделать группа «Дискотека Авария», с которой она недавно выпустила совместный трек. «Это предложение от двух Алексеев. Все сошлось. Еще Алексей — это мое любимое имя. И моего сына будут звать Алексей», — уверенно заявила артистка.

Раскрыла Бузова и содержание клипа на новую песню, по сюжету которого ее героиня живет с мужчиной. Но отношения не ладятся, и она задумывается о расставании. Исполнительница отметила, что герои не пытаются спасти свой союз.

«И тут и он не настоял, не удержал… И я свою мудрость не проявила, не поговорила. Мы просто сразу начали выяснять отношения. Выяснять, чей телек, потому что мужчины любят все забирать… Знакомая до боли ситуация, согласитесь?» — поделилась певица, вероятно, намекая на скандальный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Примечательно, что детали личной жизни звезда раскрывать отказывается. После разрыва с рэпером Давой у нее не было публичных постоянных отношений. Однако недавно Ольга призналась, что «любит и любима».