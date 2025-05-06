Актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце, которая живет и работает в России, призналась, что однажды чуть не утонула в Слепом озере в волости Вецумниеки. С тех пор Агата Муцениеце боится глубины.

«У нас там есть озеро, по-латышски оно называется «Слепое озеро». Слепое, потому что оно глубокое, раньше там было болото, и дно мягкое. А вода йодированная, она такая коричневая, темная, что не видно, что под водой. На самом деле это очень красиво. Там есть сосны с такими корнями! Все там плавали и плавали, но я не умела плавать. Я болталась на лестнице», - говорит Агата.

Но однажды ей показалось, что плавать легко, и она решила попробовать, пишет TheVoiceMag. В тот момент Агата Муцениеце была очень напугана.

«Я оттолкнулась от лестницы и начала тонуть. Я проглотила половину этого озера, я не знаю. Но одна девочка вытащила меня. Конечно, моя мама не знает», - говорит актриса, рассказывая о своем страхе.