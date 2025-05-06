Открывающаяся в этом месяце Венецианская биеннале архитектуры — самое престижное в своей области мероприятие в мире. И наша страна в одиннадцатый раз будет представлена в Венеции национальным павильоном, принимая участие в этом международном форуме с 2002 года. Почему? Ведь мероприятие не из дешевых.

В погоне за заказами

Венецианская биеннале — один из самых известных форумов мирового искусства, проводимый раз в два года с участием международного жюри. Идея ее проведения возникла у консула Венеции Риккардо Сельватико еще в далеком 1893 году. В 1895 году на первой "Международной художественной выставке Венеции" были представлены работы художников из 16 стран.

Впрочем, поначалу в рамках биеннале проходили только международные фестивали музыки, театра, кино, а вот в 1975–м состоялась первая Международная выставка (биеннале) архитектуры. И туда устремляются самые амбициозные проекты со всего мира.

Латвия в лице Министерства культуры поддерживает участие в этом достаточно дорогом событии уже в одиннадцатый раз. Почему? Ответ простой: существует множество свидетельств того, что биеннале придает легитимность архитектурным проектам и предоставляет авторам впоследствии возможность получать выгодные заказы, международное финансирование.

"Оборонный ландшафт"

Латвийский павильон на 19–й Международной архитектурной выставке в Венеции расскажет историю европейского оборонного ландшафта. Называется наш павильон "Оборонный ландшафт". Неожиданно? Вряд ли. Проект рассказывает о среде безопасности в приграничном ландшафте, о повседневной жизни местных жителей на границе с непредсказуемым соседом (в данном случае подразумевается напрямую Россия). А учитывая, что граница Латвии с Россией еще и граница Европейского союза, то подразумевается, что внимание (в том числе и финансовое) должно быть обращено непосредственно к нам.

Неслучайно на презентации павильона в Риге (сама выставка в Венеции откроется 23 мая и продлится до 23 ноября) важную роль играла министр культуры Агнесе Лаце. В конце концов, все основные расходы на создание латвийской экспозиции и аренду помещений в историческом здании Arsenale Artigleria в Венеции покрывает государство в лице подопечного ей ведомства.

"Инициативы в области культурной политики дают нам возможность обратиться к международной аудитории на языке культурной дипломатии, — торжественно сказала она. — Венецианская международная биеннале архитектуры и современного искусства как событие мирового значения широко доносит послания Латвии по всему миру. В этом году выставка латвийского павильона под названием "Оборонный ландшафт" фокусируется на очень конкретной, но в то же время важной теме в современных обстоятельствах — роли и ответственности Латвии в контексте европейской обороны. Она рассказывает о геополитической реальности на нашей восточной границе и о том, как она становится частью более крупной системы безопасности".

И чтоб никто не догадался

Автором этого проекта является коллектив в лице архитектора Лиене Якобсоне, куратора из Германии Илка Руби и других. Более того: у латвийского проекта есть свой комиссар! Это представляющий интересы Министерства культуры экс–министр культуры, экс–главный архитектор Риги Янис Дрипе.

Тема 19–й Международной архитектурной Венецианской биеннале — "Интеллект. Натуральный. Искусственный". Коллектив архитекторов показывает границу Латвии — с его живописными пейзажами на фоне старинных домов, зеленеет травка, что–то строят, где–то миролюбивые куры ходят…

Но виден и непосредственно пограничный забор с колючей проволокой. Тут же и видеозарисовки — блиц–интервью с жителями приграничья. Казалось бы, любой посетитель латвийского павильона может узнать многие государственные тайны! Но не все так просто. Дело в том, что в этой работе активно используется искусственный интеллект, созданный компьютером. И пойди разберись после этого, где тут реальность, а где просто вымысел. Видимо, считается, что так легче запутать потенциального врага.

Немцы дали денег на Вагнера

Впрочем, латвийский павильон обойдется не только мотивами, которые навевают тревожные мысли, увы, столь присущие нынешней эпохе. Ведь как объявил экс–премьер Латвии, ныне председатель общества рижского дома Вагнера, в Венецию поедет и макет реконструируемого им в Старой Риге на улице Рихарда Вагнера старинного здания, которое уже более пятнадцати лет закрыто, но пару лет назад все же начались здесь большие работы. Все благодаря тому, что общество под руководством энергичного экс–премьера привлекло международные связи, патронами проекта являются президенты Латвии и Германии.

С германской стороны выделена существенная сумма, в целом уже истрачен 21 миллион евро. Логично — для немцев Рихард Вагнер является национальной гордостью. Гордятся им и рижане, ведь в нашем городе юный Вагнер начинал свою творческую деятельность, был капельмейстером Немецкого театра (прообраз будущей Латвийской оперы), который находился как раз в этом здании.

После двух лет работы в латвийской столице будущий великий композитор, как известно, сбежал от кредиторов — на торговом судне. Попал в шторм, во время которого и родилась идея создания гениальной оперы "Летучий голландец".

Так вот, наряду с официальной программой биеннале в Венеции будет экспонироваться выставка No Doubt About It ("Никаких сомнений"), одним из центральных экспонатов которой станет макет театра Вагнера в масштабе 1:30.

Макет реконструируемого в Риге театра Вагнера. Пресс-фото.

В петле времени

"С презентацией проекта Театра Вагнера в Венеции временная петля, соединяющая Ригу, баварский городок Байройт, Венецию и снова Ригу, снова замыкается, — поэтично говорит архитектор Зайга Гайле. — Треугольник, или "Треугольник Вагнера", отмечает три места на карте Европы, которые были важны для Рихарда Вагнера. Все воды мира связаны, и для нас было важно связать ковчег Вагнера, плывущий по водам Гранд–канала, и плавучую модель театра с разрывом в 142 года".

Дому Вагнера, однако, уже более 240 лет. Непростой проект планируют закончить к началу 2028 года. Если дополнительные деньги найдутся. А чтобы завершить работы, дополнительно к немецкому вспомоществованию нужно найти еще 23 миллиона евро.

"Пока ничего не ясно, — говорит Марис Гайлис. — В Германии новое правительство. Если они увидят, что мы успешно справляемся с освоением денег, которые выдавались до этого, они должны быть благосклонными. В конце концов, этот дом, я так понимаю, часть немецкой культуры".

Если все пойдет по плану, то через три с половиной года открытие Театра Вагнера на одноименной улице в Риге отметят исполнением оперы, над которой работает композитор Кристс Аузниекс. Будем надеяться, что Запад нам поможет…