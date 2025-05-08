Латвийский музыкант Интар Бусулис записал новую песню Cik labi (Как хорошо), ставшую первым синглом с его будущего альбома.
Это совместное творчество нескольких латвийских знаменитостей. Музыку и продюсирование осуществили сам Интар и Рейнис Сеянс, а автором текста выступил Янис Шипкевич.
По словам Интара, это композиция о хороших чувствах.
Видео было записано в рамках инициативы A Little Ride, где разные музыканты исполняют свои песни в непринуждённой атмосфере — во время поездки на автомобиле.
Оставить комментарий(1)