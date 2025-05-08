Латвийский музыкант Интар Бусулис записал новую песню Cik labi (Как хорошо), ставшую первым синглом с его будущего альбома.

Это совместное творчество нескольких латвийских знаменитостей. Музыку и продюсирование осуществили сам Интар и Рейнис Сеянс, а автором текста выступил Янис Шипкевич.

По словам Интара, это композиция о хороших чувствах.

Видео было записано в рамках инициативы A Little Ride, где разные музыканты исполняют свои песни в непринуждённой атмосфере — во время поездки на автомобиле.