Французы объедаются клубникой во всех видах

Дата публикации: 10.05.2025
BB.LV
Пекари Пятой Республики творчески подходят к процессу.

Пекари Пятой Республики творчески подходят к процессу.

Ее выращивают чуть ли не по всей стране, но в основном, конечно, на солнечном Юге.

Франция находится на 7-м месте среди крупнейших европейских производителей и на 6-м среди экспортеров клубники.

По результатам опросов клубника - самый любимый фрукт французских детей. Три четверти французов отмечают, что покупают клубнику хотя бы время от времени. Но не всем она по карману: даже в сезон клубника стоит около 10€/кг в супермаркете и около 12€/кг на рынке. Поэтому некоторые покупают дешёвую, но куда менее качественную испанскую клубнику. ⠀ Разведение лесной земляники началось во Франции в 14 веке на Севере страны и в садах Лувра. Растения с крупными плодами впервые завезли из Канады в XVI в и в XVIII в из Чили, но процесс разведения и скрещивания был долгим. Сегодня во Франции известно около 600 сортов клубники. ⠀ Ее выращивают чуть ли не по всей стране, но в основном, конечно, на солнечном Юге. В каждом регионе свои сорта-лидеры, и покупатели проявляют патриотизм, приобретая сорта только своего региона. ⠀ Королева южных плантаций - Gariguette. Этот сорт был выведен в Авиньоне и получил название в честь улицы chemin des gariguettes, на которой жили ученые, работавшие над ее созданием. Это самый ранний сорт, плодоносит с марта до середины июня, ягоды среднего размера удлинённой формы. Другие популярные южные сорта - Cléry, Charlotte, Ciflorette, Mara des Bois. ⠀ Интересно, что клубника во Франции полностью вытеснила землянику. В диком виде она встречается редко, а ее разведение почему-то не популярно. В садовых центрах далеко не всегда есть в наличии рассада земляники. ⠀Клубнику французы едят в основном в свежем виде. Варенье почти не варят. Наиболее популярные десерты из клубники - торт fraisier, клубничная шарлотка (charlotte aux fraises), и, конечно, клубничный пирог, tarte aux fraise.

