Состоялся первый полуфинал «Евровидения-2025». Кто прошел в финал?

Группа Ziferblat из Украины получила необходимую поддержку телезрителей. В финале выступят и фаворит конкурса, трио KAJ от Швеции, а также участники от еще 8 стран, представленных в первом полуфинале, пишет DW .

Украинская группа Ziferblat вышла в финал "Евровидения" по итогам первого отборочного тура конкурса, прошедшего во вторник вечером, 13 мая, в швейцарском Базеле. Она исполняет фолк-рок-композицию "Bird of pray".

В отличие от финала "Евровидения", где голоса национальных жюри учитываются в равной мере со зрительским голосованием, в полуфиналах победителей определяют только телезрители. И как отметил в беседе с DW комментатор "Евровидения" на немецком телевидении Торстен Шон (Thorsten Schon): "Сердце Европы бьется за Украину".

Победители и проигравшие первого полуфинала "Евровидения" Всего в первом полуфинале выступили представители 15 из 37 стран, участвующих в нынешнем "Евровидении". Они разыграли 10 путевок в финал. Помимо украинской группы Ziferblat зрители увидят в нем и абсолютных фаворитов нынешнего конкурса, по данным букмекеров, финское трио KAJ, выступающее за Швецию.

В финал прошли Tommy Cash (Эстония), Claude (Нидерланды), Кайл Алессандро (Норвегия), VAEB (Исландия), Юстина Стечковская (Польша), Габри Понте (Сан-Марино), Napa (Португалия).

А вот паковать чемоданы придется Mamagama (Азербайджан), Марко Бошняку (Хорватия), Red Sebastian (Бельгия), Klemen (Словения) и Тео Эвану (Кипр).

В финал "Евровидения", который состоится 17 мая, автоматически попадают победитель предыдущего конкурса (на этот раз Швейцария) и пять стран "большой пятерки" - Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Беларусь и Россия исключены от участия в "Евровидении". Оставшиеся десять путевок в финал будут разыграны в четверг, 15 мая.