Слухи о романе Тома Круза и Аны де Армас вспыхнули в феврале этого года. 62-летнюю звезду боевика «Миссия невыполнима» засняли на свидании с 37-летней актрисой в День святого Валентина. А недавно пара появилась на вечеринке в честь дня рождения Дэвида Бекхэма, тем самым косвенно подтвердив свой роман.

Как сообщает таблоид Daily Mail, Круз старается изо всех сил, чтобы произвести впечатление на Ану. Так, недавно Том выложил огромную сумму, чтобы просто отвезти возлюбленную в аэропорт. "Он высадил ее в лондонском аэропорту Хитроу на своем частном вертолете, чтобы она смогла улететь в Нью-Йорк", — передает источник.

Эта короткая поездка в аэропорт из центра Лондона обошлась голливудскому актеру в кругленькую сумму. Сообщается, что Том выложил 8,662 фунта стерлингов, чтобы доставить Ану с шиком. Также он оплатил ее перелет в Нью-Йорк. «Круз настоящий джентльмен, и он старается ухаживать за Аной как следует. Если для этого придется тратить деньги, то так тому и быть», — сообщил инсайдер.

Личная жизнь Тома Круза - богата. Первая жена (1987—1990) Мими Роджерс. Вторая жена (1990—2001) Николь Кидман. двое приёмных детей: дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. Третья жена (2006—2012) Кэти Холмс — официально разведены в августе 2012 года. Дочь Сури Круз (род. 18 апреля 2006).

После брака с Мими Роджерс Круз женился на актрисе Николь Кидман. Встретившись на съёмках фильма «Дни грома» в 1990 году, они в канун Рождества того же года зарегистрировали свои отношения. На их счету 3 совместные картины: «Дни грома», «Далеко-далеко» и «С широко закрытыми глазами».

Семья Круза и Кидман распалась в 2001 году после 9 лет и 11 месяцев совместной жизни. От этого брака у Круза осталось двое приёмных детей: дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.

На съёмках фильма «Ванильное небо» завязался роман Тома Круза и Пенелопы Крус, что послужило причиной расставания с Кидман. Весной 2004 года было объявлено о расставании Круза и Крус.

23 мая 2005 года Круз побывал на шоу Опры Уинфри. Там он бурно выражал свои чувства к новой подружке, молодой актрисе Кэти Холмс. Том «прыгал по площадке, запрыгнул на диван, падал на одно колено»[57]. Этот инцидент получил большую известность и стал предметом пародий, в том числе — в фильме «Очень страшное кино 4».

В ноябре 2006 года Круз женился на Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до неё, 18 апреля 2006 года, у пары родилась дочь Сури.

Журналист Эндрю Мортон заявил о своих сомнениях относительно отцовства Круза. В его биографии, вышедшей в 2007 году (Tom Cruise: An Unauthorized Biography), утверждается, что по словам членов Морской организации (подразделения Церкви саентологии) Сури — не дочь Круза, она была зачата с помощью специально сохранённой спермы основателя саентологии Рона Хаббарда. Том Круз отрицает эти заявления и судится с автором.

29 июня 2012 года Кэти Холмс неожиданно для мужа подала на развод и потребовала для себя полной опеки над дочерью. Она также заявила, что отказывается от сайентологических убеждений и «теперь решила воспитывать Сури в католической вере и уже отправила её в частную католическую школу на Манхэттене».

В 2015 году появилась информация, что актёр вновь готовится жениться — на этот раз на личной ассистентке Эмили Томас, которая моложе его на 31 год. Они познакомились в 2014 — тогда Томас стала помощницей Круза на время съёмок в фильме «Миссия невыполнима: Племя изгоев».