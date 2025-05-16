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Заклинание помогло: латвийская группа «Таутасмейтас» вышла в финал «Евровидения» 1 2033

Lifenews
Дата публикации: 16.05.2025
BB.LV
Заклинание помогло: латвийская группа «Таутасмейтас» вышла в финал «Евровидения»

В четверг в Базеле, Швейцария, состоялся второй полуфинал конкурса песни «Евровидение», в котором принимала участие и латвийская группа Tautumeitas с песней «Bur man laimi».

Финал «Евровидения» состоится в субботу, 17 мая. В нем примут участие представительницы Латвии.

О чем пели латышские девушки на европейском песенном конкурсе? Если отбросить многочисленные повторы, то текст песни будет следующим:

Заклинай меня, Ты не сможешь меня разрушить,

Люди строят мост из меди, А я его из дуба создаю.

У людей их медь проржавела, А мой дуб разросся зелёной листвой.

Своего счастья я не знала, Своего счастья я не знала, Пока не встретила беду…

Песня черпает вдохновение из латышского фольклора, а именно из магических заклинаний (buramvārdi), которые используются для защиты от злых сил.

"Bur man laimi" можно перевести как "Наколдуй мне счастье" или "Сотворите мне счастье", но в песне этот мотив перевёрнут: лирическая героиня не поддаётся чужим чарам и остаётся непоколебимой.

Образ моста из меди и дуба символизирует противостояние временного и вечного.

Повторение строки "Ты не сможешь меня разрушить" создаёт гипнотический, мантроподобный эффект – это словно защитное заклинание, которое отталкивает любое зло.

В состав группы Tautumeitas входят Аснате Ранцане, Габриэла Звайгзните, Аурелия Ранцане, Аннемария Мойсея, Лаура Лиците и Кате Слишане.

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(1)
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    Marija Ivanova
    16-го мая

    Песня красивая, выступление тоже, не типичный формат фолк, интересный, потому вряд ли победит. Но девочки большие молодцы. Давно чего-то оригинального не было.

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