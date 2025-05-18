Победителем музыкального конкурса "Евровидение 2025" в Базеле по результатам голосования профессионального жюри и телезрителей стала Австрия. На втором месте - Израиль. Третья - Эстония.
Спевшее про баню трио из Швеции, которое считалось главным фаворитом Евровидения, оказалось только четвертым.
Представляющая Латвию этнопоп-группа Tautumeitas с песней «Bur man laimi» по результатам голосования профессионального жюри входила в ТОП-10.
Но после оглашения результатов зрительского голосования откатилась на 13-е место из 26 участников финала. Что, впрочем, тоже весьма неплохо.
Максимальную оценку (12 баллов) от профессионального жюри латвийские представительницы получили от Дании, Великобритании и Литвы. Эстонцы дали только 3 балла.
В состав группы Tautumeitas входят Аснате Ранцане, Габриэла Звайгзните, Аурелия Ранцане, Аннемария Мойсея, Лаура Лиците и Кате Слишане.
А вот песня-победитель:
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