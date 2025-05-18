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Евровидение: Латвия заняла 13-е место; победила Австрия 4 2057

Lifenews
Дата публикации: 18.05.2025
BB.LV

Победителем музыкального конкурса "Евровидение 2025" в Базеле по результатам голосования профессионального жюри и телезрителей стала Австрия. На втором месте - Израиль. Третья - Эстония.

Спевшее про баню трио из Швеции, которое считалось главным фаворитом Евровидения, оказалось только четвертым.

Представляющая Латвию этнопоп-группа Tautumeitas с песней «Bur man laimi» по результатам голосования профессионального жюри входила в ТОП-10.

Но после оглашения результатов зрительского голосования откатилась на 13-е место из 26 участников финала. Что, впрочем, тоже весьма неплохо.

Максимальную оценку (12 баллов) от профессионального жюри латвийские представительницы получили от Дании, Великобритании и Литвы. Эстонцы дали только 3 балла.

В состав группы Tautumeitas входят Аснате Ранцане, Габриэла Звайгзните, Аурелия Ранцане, Аннемария Мойсея, Лаура Лиците и Кате Слишане.

А вот песня-победитель:

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(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го мая

    Глядя на имена состава группы складывается впечатление, что в Латвии живут исключительно одни латыши, все остальные обязаны платить налоги и не имея голоса, как неграждане, петь не должны.

    1
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го мая

    А оператор МОЛОДЕЦ! Основное приметил.

    10
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го мая

    ...так они ещё и поют?!

    9
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го мая

    "проститутки, арестанты и надзиратели". Прибалтийский бомонд!

    13
    1
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