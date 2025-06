Your browser does not support the video tag.

Победителем музыкального конкурса "Евровидение 2025" в Базеле по результатам голосования профессионального жюри и телезрителей стала Австрия. На втором месте - Израиль. Третья - Эстония. Спевшее про баню трио из Швеции, которое считалось главным фаворитом Евровидения, оказалось только четвертым. Представляющая Латвию этнопоп-группа Tautumeitas с песней «Bur man laimi» по результатам голосования профессионального жюри входила в ТОП-10. Но после оглашения результатов зрительского голосования откатилась на 13-е место из 26 участников финала. Что, впрочем, тоже весьма неплохо. Максимальную оценку (12 баллов) от профессионального жюри латвийские представительницы получили от Дании, Великобритании и Литвы. Эстонцы дали только 3 балла. В состав группы Tautumeitas входят Аснате Ранцане, Габриэла Звайгзните, Аурелия Ранцане, Аннемария Мойсея, Лаура Лиците и Кате Слишане. А вот песня-победитель: Читайте нас также: Google News

