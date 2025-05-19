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Юристы семьи Тиммы разоблачили ложь Седоковой 1 1447

Lifenews
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
Юристы семьи Тиммы разоблачили ложь Седоковой
ФОТО: Instagram

Мать баскетболиста Яниса Тиммы Аусма опубликовала в социальной сети Instagram видеофрагмент с новой командой юристов семьи Тиммы, в котором они рассказывают, как бывшая жена Тиммы Анна Седокова распространяла ложь, и призывают её подписать мировое соглашение, пишет kokteilis.lv.

Юрист семьи Тиммы Маргарита указывает, что Седокова в интервью распространяет недостоверную информацию о том, что Янис якобы не оказывал финансовую поддержку семье и жил за её счёт. Юрист подчёркивает, что эти утверждения не соответствуют действительности, приводя конкретные примеры. Она сообщает, что Янис продал квартиру в Латвии за полмиллиона евро, два автомобиля за 490 тысяч евро, а также в период с 2019 по 2021 год получал зарплату в соответствии с контрактом в баскетбольном клубе «Химки».

Юрист также отмечает, что в период брака было приобретено пять квартир, четыре из которых находились в новостройках и все были проданы после завершения строительства. Последняя квартира была продана 12 сентября 2024 года, а месяц спустя, 12 октября, Седокова подала заявление о разводе.

Юрист подчёркивает, что российское законодательство предусматривает ответственность за распространение недостоверной информации, в том числе для лиц, не являющихся гражданами этой страны, учитывая, что Анна является гражданкой Украины.

Во время видеообращения она призывает Седокову явиться вместе со своими юристами, чтобы подписать мировое соглашение и передать часть средств сыну Яниса и семье.

Юристы сообщают, что второе заявление о возбуждении уголовного дела было отклонено. Однако после отказа появились новые доказательства. До 17 мая ещё не получены результаты посмертной психологической экспертизы и протоколы расследования по проверке телефона. Поэтому были поданы новые документы с просьбой возобновить расследование и проверить информацию, содержащуюся в телефоне.

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#анна седокова #янис тимма
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Оставить комментарий

(1)
  • 19-го мая

    ваш закон говорит.что все претензии решаются в суде.а то что вы трепите от себя,засуньте в одно место. Идите в суд.

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