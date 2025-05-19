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На сберкнижке Сталина было всего 900 рублей: куда делись гонорары за миллионы книг 3 467

Lifenews
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
Трубки были единственной страстью Иосифа Виссарионовича.

Трубки были единственной страстью Иосифа Виссарионовича.

После смерти вождя дача подверглась тщательному обыску.

Иосиф Виссарионович Сталин, несмотря на свою безграничную власть, считается одним из самых «бедных» лидеров СССР. Его быт был далек от роскоши, а наследство, оставленное после смерти, оказалось весьма скромным. Куда же уходили его деньги, и как он распоряжался своими доходами? Давайте разберемся в этом вопросе, опираясь на исторические данные.

После смерти Иосифа Сталина в марте 1953 года Лаврентий Берия распорядился провести опись имущества вождя. Зарплата Сталина составляла 10 тысяч рублей в месяц — сумма, которая по тем временам считалась внушительной. Однако перечень его вещей оказался неожиданно скромным. В списке значилось несколько кителей, брюк, пара сапог, шесть курительных трубок и сберегательная книжка с остатком всего в 900 рублей. Никаких драгоценностей, дорогих украшений или предметов роскоши обнаружено не было. С такой зарплатой Сталин мог бы позволить себе автомобиль, например, «Победу», но ничего подобного в его владении не числилось.

Существует неподтвержденная версия, что сотрудники МГБ якобы обнаружили на Ближней даче крупную сумму денег — около 3,5 миллиона рублей, а также иностранную валюту. Однако никаких документов, подтверждающих эту информацию, не найдено. Историки также отмечают, что Сталину принадлежало около десяти дач, расположенных в Крыму, на Черноморском побережье и в других южных регионах СССР. Но и там не было найдено ни сокровищ, ни ценностей. Получается, что наследники вождя — его дети — практически ничего не получили. Возникает вопрос: был ли Сталин действительно так беден, или его богатства просто не были задокументированы?

Согласно архивным данным, Сталин регулярно вносил партийные взносы — около 300 рублей ежемесячно. Это была обязательная практика для членов партии. Кроме зарплаты, он мог получать гонорары за свои труды, которые публиковались не только в СССР, но и за границей. Однако в официальных источниках нет сведений о том, чтобы Сталин получал эти деньги. Создается впечатление, что он либо не пользовался своими доходами, либо они куда-то исчезали.

Поиски банковских счетов, как в СССР, так и за рубежом, не дали результатов. Никаких кладов или тайников в домах и дачах Сталина не обнаружили.

Светлана Аллилуева, дочь Сталина, в своих воспоминаниях утверждала, что все деньги отца передавались сотрудникам специального отдела МГБ и начальнику его охраны Николаю Власику. По ее словам, Сталин находился на полном государственном обеспечении. Государство оплачивало его жилье, питание, одежду, прислугу и даже содержание многочисленных дач. Охрана вождя также содержалась за счет бюджета страны. Таким образом, Сталин фактически не тратил свои деньги на личные нужды — все его расходы покрывались государством.

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(3)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го мая

    вы лучше копайтесь у нынешней элитки. вор вором погоняет,клейма негде ставить

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  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го мая

    htt ps://stalinism.ru/

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  • JB
    Janis Berzin
    19-го мая

    "жилье, питание, одежду, прислугу и даже содержание многочисленных дач" - с каких пор дачи перестали быть жильём и считаться личной, частной собственностью руководителя?

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