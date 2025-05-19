Иосиф Виссарионович Сталин, несмотря на свою безграничную власть, считается одним из самых «бедных» лидеров СССР. Его быт был далек от роскоши, а наследство, оставленное после смерти, оказалось весьма скромным. Куда же уходили его деньги, и как он распоряжался своими доходами? Давайте разберемся в этом вопросе, опираясь на исторические данные.

После смерти Иосифа Сталина в марте 1953 года Лаврентий Берия распорядился провести опись имущества вождя. Зарплата Сталина составляла 10 тысяч рублей в месяц — сумма, которая по тем временам считалась внушительной. Однако перечень его вещей оказался неожиданно скромным. В списке значилось несколько кителей, брюк, пара сапог, шесть курительных трубок и сберегательная книжка с остатком всего в 900 рублей. Никаких драгоценностей, дорогих украшений или предметов роскоши обнаружено не было. С такой зарплатой Сталин мог бы позволить себе автомобиль, например, «Победу», но ничего подобного в его владении не числилось.

Существует неподтвержденная версия, что сотрудники МГБ якобы обнаружили на Ближней даче крупную сумму денег — около 3,5 миллиона рублей, а также иностранную валюту. Однако никаких документов, подтверждающих эту информацию, не найдено. Историки также отмечают, что Сталину принадлежало около десяти дач, расположенных в Крыму, на Черноморском побережье и в других южных регионах СССР. Но и там не было найдено ни сокровищ, ни ценностей. Получается, что наследники вождя — его дети — практически ничего не получили. Возникает вопрос: был ли Сталин действительно так беден, или его богатства просто не были задокументированы?

Согласно архивным данным, Сталин регулярно вносил партийные взносы — около 300 рублей ежемесячно. Это была обязательная практика для членов партии. Кроме зарплаты, он мог получать гонорары за свои труды, которые публиковались не только в СССР, но и за границей. Однако в официальных источниках нет сведений о том, чтобы Сталин получал эти деньги. Создается впечатление, что он либо не пользовался своими доходами, либо они куда-то исчезали.

Поиски банковских счетов, как в СССР, так и за рубежом, не дали результатов. Никаких кладов или тайников в домах и дачах Сталина не обнаружили.

Светлана Аллилуева, дочь Сталина, в своих воспоминаниях утверждала, что все деньги отца передавались сотрудникам специального отдела МГБ и начальнику его охраны Николаю Власику. По ее словам, Сталин находился на полном государственном обеспечении. Государство оплачивало его жилье, питание, одежду, прислугу и даже содержание многочисленных дач. Охрана вождя также содержалась за счет бюджета страны. Таким образом, Сталин фактически не тратил свои деньги на личные нужды — все его расходы покрывались государством.