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55-летний буддист Серебренников - французский легионер, покажет кино про нациста-изувера 0 463

Lifenews
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
В 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он был помещён под домашний арест.

В 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он был помещён под домашний арест.

Главную роль в картине получил немецкий актёр Аугуст Диль, после долгого кастинга в Европе.

Франция наградила российского режиссёра Кирилла Серебренникова орденом Почётного легиона. Высшую государственную награду объяснили его важной ролью в культурной жизни страны. Об этом сообщает RFI.

Награда была вручена на Каннском кинофестивале министром культуры Франции Рашидой Дати. В Каннах Серебренников представит свой новый фильм — "Исчезновение Йозефа Менгеле". Главную роль в нём играет Аугуст Диль.

Литературной основой сценария стал роман Оливье Гезе «Исчезновение Йозефа Менгеле», рассказывающий о том, как знаменитый медик-нацист, проводивший опыты на узниках Освенцима, скрывался от правосудия в Южной Америке. Известно, что история рассказана глазами Менгеле.

О проекте впервые стало известно в октябре 2022 года. Главную роль в картине получил немецкий актёр Аугуст Диль, причём произошло это после долгого кастинга, проводившегося Серебренниковым в Европе. Продюсерами стали Чарльз Жиллиберт из CG Cinema и Илья Стюарт из Hype Studios. Последний, по его словам, был поражён книгой Гезе. Он хочет, чтобы фильм «рассказал не просто мрачную историю, но историю, которая тревожащим образом стала универсальной и актуальной для современности». По словам Стюарта, «Исчезновение» станет «исследованием корня и сущности зла, а также неизбежности его падения». Жиллиберт уверен, что Серебренников «смог найти правильный ракурс, рассказав о метафизическом побеге человека, преследуемого своими преступлениями».

Съёмки картины начались в июне 2023 года. Они проходили в Уругвае, Бразилии и Мексике, а также в Германии[4]. Премьера состоится на Каннском кинофестивале 2025 года.

Серебренников не женат, детей нет, жил в Москве на Пречистенке. В августе 2017 года Первый канал сообщил, что у Серебренникова есть вид на жительство «в одной из зарубежных стран». Владеет квартирой в Берлине, купленной в 2012 году за 300 тысяч евро. По вероисповеданию буддист.

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