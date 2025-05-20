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Cудьбу 38-летней звезды сериала «Березка» чуть не разрушил токсичный роман 0 458

Lifenews
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Алена и Кирилл - ну чем они были не пара.

Алена и Кирилл - ну чем они были не пара.

"Уносило ураганом от нормальной меня, от детей, от родителей".

Актриса Алена Коломина проснулась звездой после роли стервозной танцовщицы Эдит в сериале о легендарном ансамбле «Березка». Зрители до сих пор не верят, что худенькая красавица - мать двоих детей (от брака с актером Алексеем Варущенко). И что ей уже, на минуточку, 38 лет.

На днях Алена рассказала поклонникам о болезненных отношениях с актером Кириллом Кузнецовым. Они познакомились на съемках фильма «Я подарю тебе рассвет» и влюбились друг в друга. Стали вместе жить. Потом расстались. Кирилл младше Алены на 4 года.

Коломина рассказала, что он в ее списке контактов значится «Никогда» и что у него проснулась весенняя активность по отношению к ней:

  • Бывший полгода назад переименован в «Никогда». И вот это «Никогда» ночью меня настигло. «Как твои дела? Я не лезу. Просто мне надо знать», - поделилась Алена.

Актриса добавила, что после расставания с Кузнецовым занималась с психологом и даже дважды сходила на свидания с другими. Она сделала анализ этой любовной истории и расставила все точки над i:

  • Три года недоотношений. Я была в отношениях, а он… позволял периодами в них быть. Я догоняла, настигала, улучшалась, оправдывала цикличность наших расставаний притиркой. Он меня любит, только по-своему. Он же всегда возвращается. Но это изматывало. Отщипывало от меня по кусочку… Уносило ураганом от нормальной меня, от детей, от родителей. От профессии. Хватит. Никогда…

Сейчас Коломина снимается в главной роли в мелодраме «Чары любви». Ее партнером стал - Артем Быстров. Он моложе на 4 года, как Кузнецов, и тоже из Питера. Правда, женат. В третий раз.

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