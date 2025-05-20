В Нинся-Хуэйском автономном районе расположены виноградники площадью около 40 тысяч гектаров.

В Нинся-Хуэйском автономном районе (НХАР) на северо-западе Китая в июне состоится 5-я Китайская (Нинсяская) международная выставка винной культуры и туризма. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Форум будет проходить с 9 по 12 июня в Иньчуане – столице НХАР. В нем примут участие свыше 500 представителей более 200 известных виноделен из Китая и из-за рубежа. На выставке будут представлены более семи тысяч образцов вина из 38 стран, которые оценят 340 судей международной категории.

Кроме того, там будут выставлены другие спиртные напитки, чай, оборудование и сопутствующие товары. В рамках выставки также пройдут 14 мероприятий, в том числе общенациональный конкурс профессионального мастерства в винной индустрии.

Выставка будет проходить параллельно с 32-м международным конкурсом Concours Mondial de Bruxelles - одним из крупнейших в мире конкурсов в области виноделия и винной продукции.

В Нинся-Хуэйском автономном районе расположены виноградники площадью около 40 тысяч гектаров. В год в регионе производится 140 миллионов бутылок вина. Оно экспортируется более чем в 40 стран и регионов мира.

Уникальный терруар НХАР с обилием солнечного света и прохладным сухим климатом идеально подходит для производства высококачественных вин. После четырех десятилетий развития этот район стал крупнейшим винодельческим регионом Китая. Там находится «золотая зона» выращивания винограда - восточные предгорья горного хребта Хэланьшань.