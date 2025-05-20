Назван мешающий карьерному росту фактор

«Отключение» от работы в нерабочее время уменьшает шанс на повышение. Умеющие отдыхать люди - не нужны, и работать нужно до полного выгорания?

Психологическая разгрузка после работы отрицательно влияет на карьерное продвижение. Исследование, опубликованное в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes, выявило парадокс: менеджеры признают, что «отключение» от работы в нерабочее время помогает сотрудникам восстанавливаться и повышает их продуктивность. Но тех, кто позволяет себе ставить автоответчики, не брать ноутбук в отпуск и реально отдыхать, чаще считают менее преданными делу — и реже повышают в должности.

Авторы протестировали этот эффект в 16 экспериментах с участием как рядовых работников, так и менеджеров. Оказалось, что даже те руководители, которые поощряют заботу о ментальном здоровье, на практике снижают карьерные оценки «отключившихся» сотрудников. Причина — восприятие таких сотрудников как менее лояльных и амбициозных, даже если их эффективность выше.

Важно, что штраф за отдых уменьшался, если сотрудник объяснял свою «отключку» профессиональными причинами — например, посещением обучающего семинара. Еще один способ избежать санкций — создать на уровне компании официальную норму: например, запрет на письма в выходные. Такой подход, как показало исследование, позволяет сохранить пользу восстановления и не навредить карьерным перспективам.