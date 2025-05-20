При упоминании жены артиста поклонники сразу же вспоминают о его последней избраннице - юной Авроре.

Между тем, многолетний брак Григория Лепса с балериной Анной Шаплыковой был расторгнут по инициативе блондинки, которая вместе с тремя детьми живет свою лучшую жизнь за границей. Однако за плечами у музыканта и другие истории.

В отличие от Анны Шаплыковой, которую музыкант встретил на пике славы, его первой жене Светлане Дубинской была уготована совсем другая доля. Роман молодых артистов начинался под жарким солнцем Сочи, когда оба они были всего лишь нищими студентами музыкального училища. Девушка полюбила харизматичного красавца, невзирая на отсутствие стабильной работы и собственного жилья.

Дождавшись возлюбленного из армии, Светлана получила заветное предложение. Новоиспеченным супругам пришлось жить под одной крышей с родителями будущей звезды. Поговаривают, что мать и отец Григория Лепса невзлюбили невестку чуть ли не с первого взгляда. Отчасти эта взаимная неприязнь могла возникнуть на фоне непростых жилищных условий. Ситуацию не спасло даже рождение ребенка.

Пока Дубинская конфликтовала со свекровью и воспитывала дочь Ингу, Лепс пропадал в ресторанах. В какой-то момент его концерты стали приносить определенный доход, но успехи мужа уже не радовали Светлану. Видя отца своего ребенка урывками и лишь время от времени, она наконец-то осознала – недолгому семейному счастью пришел конец. Развод стал для Дубинской серьезным испытанием, ведь она осталась с ребенком на руках без какой-либо финансовой поддержки. Чтобы свести концы с концами, молодая женщина долгое время подрабатывала на мероприятиях певицей. На сегодняшний день бывшая жена Лепса дистанцировалась от шоу-бизнеса. Она по-прежнему живет в Сочи, где работает администратором в одном из местных отелей.

«Свету – первую жену Гриши, конечно, очень хорошо помним, такая красивая, добрая женщина. Только она же недолго тут прожила. Буквально год, а может два. И разбежались они с Лепсом. Она сейчас даже фамилию его не носит, вернула свою девичью – Дубинская она», – отмечают бывшие соседи Лепсов.

О своей старшей наследнице артист вспомнил уже тогда, когда Инге исполнилось 16 лет. К счастью, момент был выбран идеально. Девушка отправилась учиться за границу в Англию. Далее последовала Американская академия драматических искусств, после окончания которой она все-таки вернулась в Россию. Поговаривают, что именитый отец также обеспечил дочь жильем. К слову, Инга уже успела выйти замуж и родить ребенка. Ее избранником стал выпускник Школы-студии МХАТ Михаил Плутахин.

Во втором по счету браке с балериной Анной Шаплыковой, который просуществовал без малого 20 лет, появились еще трое наследников: дочери Николь и Ева, а также долгожданный сын Иван. Сегодня продолжателю знаменитой фамилии исполнилось 15 лет. Ребенок, которого так трепетно оберегали от внимания журналистов и артист, и его экс-возлюбленная, вырос и превратился в голубоглазого красавца.

«Ване 15 лет! С днем рождения, сын! Пусть сбываются все мечты. Будь счастлив и здоров, всегда рядом», – обратился исполнитель к наследнику. Как отметили комментаторы, Иван определенно унаследовал эффектную внешность от матери. В прошлом Шаплыкова – известная красавица, перед которой не устоял даже кумир миллионов. Если так пойдет и дальше, рассуждают люди в соцсетях, то через несколько лет младший Лепс вполне может затмить другого звездного отпрыска – сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Внешность последнего уже давно не дает покоя россиянкам, которые фактически прописались в микроблоге невероятного Василия.