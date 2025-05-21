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«А что, у вас Борисов Пушкина сыграл?!» - чему поражается сиделец Ефремов 0 874

Lifenews
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Запомнил сам, скажи другому - ударный труд, дорога к дому.

Запомнил сам, скажи другому - ударный труд, дорога к дому.

Возвращаться к работе 61-летний Михаил Олегович в ближайшее время не планирует.

Сын рассказал о самочувствии артиста. Михаил Ефремов избегает внимания публики.

В марте известный актер Михаил Ефремов вышел из тюрьмы. За решеткой звезда отечественного театра и кино провела пять лет. После освобождения Ефремов избегает внимания публики: артист не общается с журналистами и не ведет соцсети.

О том, что происходит с Михаилом Ефремовым сейчас, рассказал его сын, Никита Ефремов. 36-летний актер поведал, что его знаменитый папа занимается вопросами здоровья. Годы за решеткой не прошли бесследно для Ефремова-старшего.

Михаил Олегович был в шоке, когда впервые за пять лет оказался на столичных улицах. Ефремов удивился количеству китайских машин на дорогах и нововведениям в целом.

«Вокруг одни китайские машины? Потом спрашивает: «А что у вас Борисов Пушкина сыграл?!» Сейчас занимается здоровьем, насколько может», — рассказал о реакции папы Никита Ефремов в рамках в шоу «Кстати».

Возвращаться к работе Михаил Ефремов в ближайшее время не планирует. Артист чувствует себя не очень хорошо. Михаил Олегович получил УДО, поэтому вынужден периодически отмечаться в отделении полиции. Рассказал Никита Ефремов также о том, как ему работалось с папой в прошлом. По словам знаменитости, он комфортно чувствовал себя рядом с родителем. Между тем сам Михаил Ефремов едва сдерживался, когда замечал «промахи» любимого чада. Артисту постоянно хотелось провести с Никитой работу над ошибками, но он старался держать себя в руках.

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