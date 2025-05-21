Baltijas balss logotype

Бьянка Цензори ходит на испанские рынки в минимуме одежды 0 1102

Lifenews
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Прекрасная, одухотворенная чета.

Прекрасная, одухотворенная чета.

"Это что, ее настоящие соски видно?"

Представьте ситуацию: вы пришли в выходной день на рынок — купить овощи, мясо, сыр, чтобы порадовать себя и любимых вкусным обедом. А там… Бьянка Цензори в топе-сетке, надетом на голое тело. Именно такую картину наблюдали посетители одного из фермерских рынков Испании. Думаем, описывать их реакцию не стоит — они были шокированы, и не встречей со звездой, а ее неприличным внешним видом и наготой. Канье и Бьянка отдыхают на Майорке, где сняли большую виллу. Судя по всему, ресторанам они предпочитают домашние ужины, поэтому и закупают томаты, артишоки, хамон и сыр манчего.

На продуктовый шопинг Бьянка Цензори отправилась в юбке-трусах и топе из крупной сетки, потому все посетители смогли рассмотреть и ее пышную грудь, и не менее пышные ягодицы.

853x1516_0x0I0YxiPs_9449654032913719711.jpg

«Я слышал, как люди спрашивали: ''Это что, ее настоящие соски видно? '', проходя мимо. Канье держался чуть дальше нее. С ними было пятеро телохранителей в черных костюмах и с рациями — это было настоящей сценой!» — цитирует The Sun одного из посетителей рынка.

А ведь Бьянка могла бы сейчас красоваться на красной дорожке Каннского кинофестиваля, если бы так сильно не любила раздеваться на публике. Говорят, что правила дресс-кода Дворца фестивалей изменили в том числе и после выходки супруги Канье Уэста на премии «Грэмми». Напомним, туда она заявилась без приглашения и совершенно голая в прозрачном нюдовом платье (считайте — без него). С тех пор вход на приличные мероприятия для этих двоих закрыт.

Общественность до сих пор гадает: Цензори сама выбирает такие вещи или же она не может сказать «нет» Канье, которые любит публично раздевать всех своих женщин. То же самое происходило и с Ким Кардашьян, и с Джулией Фокс, но именно с Бьянкой достигло каких-то неприличных масштабов. В начале этого года супруги расставались, но рэпер все же убедил (или запугал?) девушку вернуться к нему.

Эта поездка в Испанию стала своего рода кризисным медовым месяцем — попыткой решить накопившиеся проблемы и дать своим чувствам второй шанс. Пока что получается лишь шокировать публику. Впрочем, это тоже может быть одна из целей одиозной парочки.

Читайте нас также:
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 989
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 902
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 764
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 589

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 104
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 164
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 185
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 396
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 242
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 155
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 104
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 164
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 185

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео