Представьте ситуацию: вы пришли в выходной день на рынок — купить овощи, мясо, сыр, чтобы порадовать себя и любимых вкусным обедом. А там… Бьянка Цензори в топе-сетке, надетом на голое тело. Именно такую картину наблюдали посетители одного из фермерских рынков Испании. Думаем, описывать их реакцию не стоит — они были шокированы, и не встречей со звездой, а ее неприличным внешним видом и наготой. Канье и Бьянка отдыхают на Майорке, где сняли большую виллу. Судя по всему, ресторанам они предпочитают домашние ужины, поэтому и закупают томаты, артишоки, хамон и сыр манчего.

На продуктовый шопинг Бьянка Цензори отправилась в юбке-трусах и топе из крупной сетки, потому все посетители смогли рассмотреть и ее пышную грудь, и не менее пышные ягодицы.

«Я слышал, как люди спрашивали: ''Это что, ее настоящие соски видно? '', проходя мимо. Канье держался чуть дальше нее. С ними было пятеро телохранителей в черных костюмах и с рациями — это было настоящей сценой!» — цитирует The Sun одного из посетителей рынка.

А ведь Бьянка могла бы сейчас красоваться на красной дорожке Каннского кинофестиваля, если бы так сильно не любила раздеваться на публике. Говорят, что правила дресс-кода Дворца фестивалей изменили в том числе и после выходки супруги Канье Уэста на премии «Грэмми». Напомним, туда она заявилась без приглашения и совершенно голая в прозрачном нюдовом платье (считайте — без него). С тех пор вход на приличные мероприятия для этих двоих закрыт.

Общественность до сих пор гадает: Цензори сама выбирает такие вещи или же она не может сказать «нет» Канье, которые любит публично раздевать всех своих женщин. То же самое происходило и с Ким Кардашьян, и с Джулией Фокс, но именно с Бьянкой достигло каких-то неприличных масштабов. В начале этого года супруги расставались, но рэпер все же убедил (или запугал?) девушку вернуться к нему.

Эта поездка в Испанию стала своего рода кризисным медовым месяцем — попыткой решить накопившиеся проблемы и дать своим чувствам второй шанс. Пока что получается лишь шокировать публику. Впрочем, это тоже может быть одна из целей одиозной парочки.