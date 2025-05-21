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«Это выбило из колеи»: Tautumeitas о критике за интервью на русском языке 2 1669

Lifenews
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
instagram.com/tautumeitas

instagram.com/tautumeitas

ФОТО: Instagram

В день, когда представительницы Латвии на «Евровидении» — группа Tautumeitas — должны были выйти на сцену во втором полуфинале конкурса, лидер группы Аснате Ранцане столкнулась с упрёками за то, что в одном из интервью она ответила на русский вопрос на русском языке. В эфире передачи «900 секунд» (ТВ3) Аснате прокомментировала случившееся.

Настоящую бурю в социальной сети X вызвало то, что во время «Евровидения» Ранцане ответила на заданный по-русски вопрос также на русском. Волна возмущения в Латвии докатилась и до самой группы, находившейся в это время в Швейцарии.

«Конечно, это немного выбило из колеи, — сказала Аснате в эфире. - Это был день нашего выступления».

Певица рассказала, что само интервью было записано примерно за неделю до скандала.

«В такой момент нужно собраться. Читаешь сообщение, понимаешь, что произошло. Но всё, что ты можешь сделать как артист — это отложить телефон в сторону и постараться об этом не думать. Конечно, есть люди, которые помогают как-то направить это в позитивное русло, но нам с этим фоном всё равно нужно было выходить на сцену», — поделилась Аснате.

Она призналась, что ситуация вызвала у неё эмоциональное напряжение: «Считаю, что мы справились с этим эмоционально».

Как уже сообщалось, группа Tautumeitas по итогам голосования жюри всех стран заняла 7-е место в финале «Евровидения», а в общем зачёте (зрители + жюри) оказалась на 13-й позиции.

Победителем «Евровидения» 2025 года стал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Следующий конкурс пройдёт в Австрии.

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(2)
  • З
    Злой
    21-го мая

    Не зря говорят- лучшее блюдо латыша другой латыш, не жалко, пусть сру...тся

    14
    1
  • lg
    lo gos
    21-го мая

    Глупая нация. Жрёт сама себя.

    42
    3

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