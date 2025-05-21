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Красавица Зоя вылечила Деревянко от полигамии 0 742

Lifenews
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

В 48 лет знаменитый холостяк решил создать семью.

Андрей Малахов сообщил радостную новость — только что Павел Деревянко сделал предложение руки и сердца своей девушке Зое Фуць. Актер устроил возлюбленной настоящий сюрприз, случилось все на стадионе во время матча «Динамо». Актер давний болельщик команды.

Павел вышел на футбольное поле вместе с избранницей и обратился к ней перед многотысячной аудиторией.

«Официально так скажу: Зоя, я хочу чтобы ты стала моей женой. Я предлагаю тебе руку и сердце», — сказал Деревянко.

В это время он держал Зою за руку, а она не скрывала своих эмоций. Павел опустился на одно колено и протянул любимой коробочку, в которой было кольцо.

Зоя Фуць, конечно же, ответила согласием! Пара вместе уже почти два года. Зоя на ухаживания Павла ответила не сразу, ему пришлось долго добиваться той, что покорила его сердце.

Этот брак будет первым для актера, хотя серьезные отношения у него были — и даже есть дети. Много лет он встречался с Дарьей Мясищевой, юристом по образованию. В 2010 году у пары родилась дочь. А в 2014-м — вторая дочь. Поклонники были уверены, что теперь точно дело дойдет до свадьбы. Деревянко даже приобрел участок на Алтае, и там пара планировала там строить дом. Но уже спустя полгода была поставлена точка — в декабре 2020 года они расстались. А в начале 2024-го Павел Деревянко появился на публике с новой девушкой.

Зоя смогла затронуть самые глубокие струны души актера, ради нее он готов на многое. Даже поставить точку в своей свободной жизни.

«У меня одна девушка. С полигамией покончено, теперь моногамные отношения», — недавно отметил артист в шоу #2ЮЛИ на «Юмор FM».

До отношений с Павлом у Юлии был опыт семейной жизни. С мужем она развелась.

Блондинка воспитывает двоих сыновей, но это совсем не помеха для семейного счастья. Будущие супруги смогли найти баланс, и подростки подружились. Судя по фотографиям в соцсетях Зои, с дочерьми своего возлюбленного она нашла общий язык и девочки часто проводят с ней время.

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