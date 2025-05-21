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Музыкальный скандал Латвии: Дон подаёт в суд на коллегу 1 558

Lifenews
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Музыкальный скандал Латвии: Дон подаёт в суд на коллегу
ФОТО: LETA

Артур Шингерей, более известный как Дон (Dons), и продюсер Каспар Ансонс не могут договориться об авторских правах на созданные вместе песни, сообщает tautaruna.lv со ссылкой на издание Kas Jauns.

На следующей неделе Рижский городской суд в первой инстанции начнёт рассматривать гражданский иск Артура Шингерея против Каспара Ансонса о признании смежных прав (прав продюсера фонограммы) и возложении обязательства.

Дон и Ансонс сотрудничали много лет. Ансонс был не только продюсером многих хитов певца, но также соавтором музыки и текстов.

Однако, похоже, их успешное творческое сотрудничество подошло к концу — стороны не смогли договориться о распределении доходов от авторских прав, и теперь спор придётся решать в суде.

«Спор в основном касается распределения доходов от стриминга. Я был соавтором, продюсером и зарегистрированным правообладателем многих песен Артура, но до сих пор не получил вознаграждение как продюсер фонограмм. Пытался решить вопрос в личной беседе, но, к сожалению, это привело к судебному разбирательству. Инициатива исходила от Артура, что стало неожиданностью, но я уважаю его выбор пойти этим путём», — пояснил Каспар в интервью Kas Jauns.

Со своей стороны, Дон прокомментировал ситуацию так: «Жизнь — интересная штука. Иногда происходят вещи, о которых даже не думал, что они возможны. Но вот, оказывается, могут! Просто у нас с Каспаром по этому вопросу разные мнения — каждый считает, что прав. Поэтому — пусть решает суд».

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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    21-го мая

    На...срать! Кому это интересно.

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