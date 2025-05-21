У Паулcа уже есть план празднования своего 90-летия

Постепенно начинает обретать очертания сценарий празднования круглого юбилея Маэстро Раймонда Паулса. Его день рождения — 12 января, и у него есть идея, как отметить свое 90-летие, пишет Santa.lv .

Рассказывая, как идут дела, Маэстро сказал журналу Privātā Dzīve: «Делаю, сколько могу… Да, дочь и внучки помогают, я ведь тоже когда-то им много помогал. Сейчас Анете с мужем активно работают в Балтеэзерсе — там большие дела, установлены новые окна».

Дочь счастлива, что уехала из Ниццы, потому что, как говорит Паулс, «там теперь уже европейцы больше не живут».

«Одно знаю точно — если буду жив, то в следующем году, на своё 90-летие 12 января, устрою бал латвийских музыкантов в Музыкальном доме Daile.

Там будет звучать музыка, с которой я начинал свою карьеру — обязательно прозвучит “Серенада Солнечной долины” Гленна Миллера и другая хорошая музыка. На сцене будет биг-бенд Латвийского радио, а сам я буду отдыхать так, как считаю нужным, потому что всю жизнь на балах был на сцене», — рассказал Паулс, приоткрыв сценарий будущего юбилея.